Ирак — Бахрейн. Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 19 ноября 2019 года

Во вторник, 19 ноября, в шестом туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Ирака на своем поле примет команду Бахрейна. Начало встречи — в 17:00 по мск. Прогноз на Ирак — Бахрейн.

Ирак

Национальная команда Ирака в этом году на континентальном первенстве была остановлена в 1/8 финала, проиграв там будущему победителю турнира — сборной Катара со счетом 0:1.

Первую часть группового этапа квалификации к чемпионату мира-2022 «Львы Месопотамии» провели блестяще, заработав 10 очков в четырех матчах и идут первыми, опережая вторую строку на два пункта.

Начали они отборочную компанию с мировой с предстоящим противником (1:1) в гостях, а затем только побеждали, поочередно переиграв Гонконг (2:0) дома, Камбоджу (4:0) на выезде и Иран (2:1) на своей территории.

Бахрейн

Бахрейн на Кубке Азии-2019 тоже дошел до 1/8 финала, проиграв на этой стадии по итогам дополнительного времени сборной Южной Кореи со счетом 1:2.

Квалификационную компанию к мировому форуму 2022 года «красные» начали с домашней мировой с Ираком (1:1), во второй игре они переиграли на выезде Камбоджу — 1:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В третьем матче бахрейнцы минимально дома одолели главного фаворита группы в лице Ирана (1:0), а несколько дней тому назад неожиданно сыграли вничью с Гонконгом (0:0) на его территории. С 8 зачетными пунктами сборная Бахрейна идет второй в группе С.

Помимо встречи в этом отборочном цикле (0:0), эти команды играли еще между собой летом. И тогда бахрейнцы победили со счетом 1:0.

Прогноз на Ирак — Бахрейн

Ирак набрал превосходную форму, и в случае победы над Бахрейном сделает весомую заявку на выход в следующий раунд. Ставим на викторию хозяев. 0