Австрия — Северная Македония. Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч отбора Евро-2020 16 ноября 2019 года

В девятом туре отборочного турнира Евро-2020 сборная Австрии 16 октября в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» сыграет с командой Северной Македонии. Стартовый свисток будет дан в 22:45 по мск. Прогноз на Австрия — Северная Македония.

Австрия

Сборной Австрии для билета в финальную часть в оставшихся двух поединках будет достаточно набрать всего один пункт.

Начали отборочную компанию Евро-2020 австрийцы очень неудачно, дважды проиграв в стартовых матчах, но затем они выдали 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой пять встреч выиграли.

В прошлом месяце «красно-белые» смогли одолеть своих прямых конкурентов, поочередно обыграв по-волевому дома Израиль (3:1) и на выезде Словению — 1:0.

Календарь и таблица Евро-2020

Четыре домашние встречи этой квалификации принесли сборной Австрии три победы и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 10:2.

Северная Македония

У национальной команды Северной Македонии на счету находится 11 баллов, с которыми она идет третьей. Свой шанс пробиться на Евро-2020 македонцы теперь будут осуществлять через Лигу наций.

Проиграв в прошлом туре на выезде сборной Польше со счетом 0:2, «золотисто-красные» практически лишились шансов занять первые два места в группе.

Перед этой неудачей у балканцев была 3-матчевая беспроигрышная серия, начавшаяся с ничьей с Израилем (1:1) на выезде, после чего они переиграли 2:0 в гостях Латвию и 2:1 дома Словению.

Все прогнозы на Евро-2020

В четырех гостевых встречах текущего отборочного цикла македонцы добыли одну победу, дважды сыграли вничью и раз проиграли.

В первом круге сборная Австрия крупно обыграла Северную Македонию в их логове со счетом 4:1.

Прогноз на Австрия — Северная Македония

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу сборной Австрии предлагают — 1.28.

На викторию команды Северной Македонии дают — 10.50, ничья оценена — в 6.10.

Прогнозируем, что австрийцы добудут нужный результат и пробьются в финальную часть чемпионата Европы. Думаем, что хозяева не будут отлаживать гол в долгий ящик, и забьют еще в самом начале игры. 0