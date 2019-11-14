Узбекистан — Саудовская Аравия. Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года

В четверг, 14 ноября, в пятом туре группового этапа второго квалификационного раунда ЧМ-2022 в зоне Азия сборная Узбекистана дома примет национальную команду Саудовской Аравии. Начало — в 15:00 по Москве. Прогноз на Узбекистан — Саудовская Аравия.

Узбекистан

Сборная Узбекистана в этом году принимала участие в Кубке Азии, где дошли до 1/8 финала, проиграв на этом этапе по пенальти команде Австралии. Основное и дополнительное время голов не принесло.

После континентального первенства дружина Вадима Абрамова провела семь встреч, где добилась пяти викторий и два раза проиграла.

Отборочную компанию к ЧМ-2022 команда Узбекистана начала очень неудачно, проиграв на старте турнира сборной Палестине со счетом 0:2 в гостях. Во второй своей игре она разгромила дома Йемен 5:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

После чего «белые волки» на выезде обыграли национальную команду Сингапура (3:1) и с шесть очками возглавляют группу D.

Саудовская Аравия

Команда Саудовской Аравии на прошедшем континентальном первенстве также добралась до 1/8 финала, проиграв на этой стадии Японии со счетом 0:1.

По прошествии КА-2019 «соколы» сыграли на Чемпионате Западной Азиатской Федерации, где они дважды проиграли и один поединок свели вничью.

В квалификации к чемпионату миру в Катаре «орлы пустыни» провели три матча. Сперва они свели вничью поединок со сборной Йемена — 2:2, а затем дома разгромили Сингапур (3:0), а потом расписали мировую с Палестиной (0:0) в гостях.

С пятью зачетными баллами саудиты разместились на второй строке в группе. Последний раз эти команды играли между собой в 2015 году на КА. И тогда узбеки выиграли — 3:1.

Прогноз на Узбекистан — Саудовская Аравия

От поединка двух лидеров группы мы не ждем результативного матча. Предлагаем поставить на ТМ. 0