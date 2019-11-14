ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Недосягаемое золото. Пять упущенных титулов «Ливерпуля» Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 5 — 11 ноября Криштиану РоналдуРоналду перестает помогать «Ювентусу»
  • 23:18
    • «Салават Юлаев» одержал победу над рижским «Динамо»
  • 22:24
    • «Ак Барс» обыграл «Авангард» и увеличил отрыв на «Востоке»
  • 22:00
    • Россия сыграет с Бельгией и Сан-Марино в старой форме
  • 21:57
    • «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА
  • 21:44
    • Федотов близок к назначению в «Сочи»
  • 21:18
    • «Локомотив» нанес «Сибири» поражение в Ярославле
  • 21:17
    • Роналдинью объявил о своем возвращении в «Барселону»
    Все новости спорта

    Что принесет встреча лидеров группы D?

    Узбекистан — Саудовская Аравия. Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022 Прогнозы на сборную Саудовской Аравии
    Прогноз на Узбекистан — Саудовская Аравия
    Эльдор Шомуродов
    В четверг, 14 ноября, в пятом туре группового этапа второго квалификационного раунда ЧМ-2022 в зоне Азия сборная Узбекистана дома примет национальную команду Саудовской Аравии. Начало — в 15:00 по Москве. Прогноз на Узбекистан — Саудовская Аравия.

    Узбекистан

    Сборная Узбекистана в этом году принимала участие в Кубке Азии, где дошли до 1/8 финала, проиграв на этом этапе по пенальти команде Австралии. Основное и дополнительное время голов не принесло.

    После континентального первенства дружина Вадима Абрамова провела семь встреч, где добилась пяти викторий и два раза проиграла.

    Отборочную компанию к ЧМ-2022 команда Узбекистана начала очень неудачно, проиграв на старте турнира сборной Палестине со счетом 0:2 в гостях. Во второй своей игре она разгромила дома Йемен 5:0.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    После чего «белые волки» на выезде обыграли национальную команду Сингапура (3:1) и с шесть очками возглавляют группу D.

    Саудовская Аравия

    Команда Саудовской Аравии на прошедшем континентальном первенстве также добралась до 1/8 финала, проиграв на этой стадии Японии со счетом 0:1.

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    По прошествии КА-2019 «соколы» сыграли на Чемпионате Западной Азиатской Федерации, где они дважды проиграли и один поединок свели вничью.

    В квалификации к чемпионату миру в Катаре «орлы пустыни» провели три матча. Сперва они свели вничью поединок со сборной Йемена — 2:2, а затем дома разгромили Сингапур (3:0), а потом расписали мировую с Палестиной (0:0) в гостях.

    С пятью зачетными баллами саудиты разместились на второй строке в группе. Последний раз эти команды играли между собой в 2015 году на КА. И тогда узбеки выиграли — 3:1.

    Прогноз на Узбекистан — Саудовская Аравия

    От поединка двух лидеров группы мы не ждем результативного матча. Предлагаем поставить на ТМ. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Ванкувер — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Надаль — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Химки — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Чертаново — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Циципас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Мьянма — Таджикистан
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Туркменистан — КНДР
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Киргизия — Японии
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вьетнам — ОАЭ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Локомотив» — «Краснодар»
  • Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»
    • 02:31 11/11/2019     ЦСКА — «Сочи»
  • Лицо попроще. ЦСКА снял проклятие вторых таймов и приблизил отставку Точилина
    • 00:04 11/11/2019     ЦСКА
  • Бесполезная ничья. У ЦСКА остались лишь теоретически шансы на плей-офф
    • 02:06 08/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Узбекистан — Саудовская Аравия. Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года. Прогноз на Узбекистан — Саудовская Аравия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.48
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Клопп — большая беда Гвардиолы. «Ливерпуль» подтвердил свое величие на фоне «Сити»«Красные» увеличили свой отрыв от «горожан» в чемпионской гонке 11/11/2019 в 16:220
  • 20:55
    • «Зениту» интересен полузащитник «Палмейраса»
  • 20:44
    • «Спартак» установил цену на Рошу
  • 20:13
    • Сын Мальдини продлил контракт с «Миланом»
    «Вашингтон» — «Аризона» Хоккей НХЛ. «Аризона» прервала победную серию «Вашингтона», «Каролина» разгромила «Оттаву»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 ноября Вчера в 07:260
  • Экспресс дня

  • Ставка на хозяев
  • 2.40
    •
  • 00:57
    • Точилин: У «Сочи» существует зависимость от Нобоа
  • 00:50
    • Третьяк: Нельзя проигрывать на Кубке Первого канала
  • 00:43
    • Крикунов: «Динамо» только утром собралось в полном составе
    «Локомотив» — «Краснодар» Футбол Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»Реакция спортивных СМИ на ничью «Локомотива» и «Краснодара» 11/11/2019 в 02:310
  • 19:56
    • У Тедеско были предложения из Бундеслиги
  • 19:44
    • Экс-четвертая ракетка мира завершила карьеру
  • 19:28
    • «Барселона» представила форму в цветах каталонского флага
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие