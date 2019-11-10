«Ювентус» — «Милан». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Италии 10 ноября 2019 года

В воскресенье, 10 ноября, «Ювентус» в заключительном поединке 12-го тура итальянской Серии А сыграет с «Миланом». Встреча, которая пройдет в Турине на «Альянц Стэдиум», начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Ювентус» — «Милан».

«Ювентус»

«Ювентус» — лидер чемпионата Италии. В 11 играх туринцы заработали 29 очков и опережают ближайшего преследователя на один пункт.

«Старая Синьора» в этом сезоне еще не знала горечи поражений, потеряв очки только в трех встречах из 15 во всех турнирах.

На прошлых выходных туринцы выиграли в дерби с «Торино» (1:0). Перед этим «бьянконери» обыграли 2:1 на своем поле «Дженоа».

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Посреди недели на последних минутах был обыгран «Локомотив» (2:1) на выезде в Лиге чемпионов.

«Милан»

В 11 матчах чемпионата Италии коллектив из Милана смог набрать только 13 очков, из-за чего вынужден довольствоваться серединой турнирной таблицы Серии А, а именно — 11-й строчкой.

В 4, 5 и 6 турах Серии А «россонери» проиграли, что в дальнейшем повлияло на отставку Марко Джампаоло. Его подопечные уступили «Интеру» (0:2), «Торино» (2:1) и «Фиорентине» (1:3).

А после победы над «Дженоа» (2:1) командой стал руководить Стефано Пиоли. Но в первом его поединке «Милан» расписал мировую с «Лечче» дома (2:2).

После этого коллектив проиграл два матча из трех (одна победа).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,38, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 4,6.

Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 3,1. 0