«Ювентус» — «Милан». Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч чемпионата Италии 10 ноября 2019 года

«Ювентус»
«Ювентус» — лидер чемпионата Италии. В 11 играх туринцы заработали 29 очков и опережают ближайшего преследователя на один пункт.
«Старая Синьора» в этом сезоне еще не знала горечи поражений, потеряв очки только в трех встречах из 15 во всех турнирах.
На прошлых выходных туринцы выиграли в дерби с «Торино» (1:0). Перед этим «бьянконери» обыграли 2:1 на своем поле «Дженоа».
Посреди недели на последних минутах был обыгран «Локомотив» (2:1) на выезде в Лиге чемпионов.
«Милан»
В 11 матчах чемпионата Италии коллектив из Милана смог набрать только 13 очков, из-за чего вынужден довольствоваться серединой турнирной таблицы Серии А, а именно — 11-й строчкой.
В 4, 5 и 6 турах Серии А «россонери» проиграли, что в дальнейшем повлияло на отставку Марко Джампаоло. Его подопечные уступили «Интеру» (0:2), «Торино» (2:1) и «Фиорентине» (1:3).
А после победы над «Дженоа» (2:1) командой стал руководить Стефано Пиоли. Но в первом его поединке «Милан» расписал мировую с «Лечче» дома (2:2).
После этого коллектив проиграл два матча из трех (одна победа).
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,38, тогда как успех гостей оценивается в 8,5, а ничья — в 4,6.
Рекомендуем ставить на то, что «Ювентус» выиграет, и обе команды забьют за 3,1. 0