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    Покинет ли «Ахмат» зону вылета?

    «Ахмат» — «Урал». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата России 8 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ахмат» — «Урал»
    Футболисты «Ахмата»
    В пятницу, 8 ноября, грозненский «Ахмат» в поединке 16-го тура российской Премьер-лиги примет екатеринбургский «Урал». Встреча, которая пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене», начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Ноября 2019 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:30 Урал Урал
  • Екатеринбург
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.80
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    «Ахмат»

    «Ахмат» после поражения 0:2 дома от «Локомотива», в последующих трех встречах не уступал, дважды сыграв за это время вничью и раз победил.

    Началась эта серия с домашней мировой с тульским «Арсеналом» (1:1), затем «зелено-белые» разгромили в 1/8 финала Кубка России перволиговый «Луч» — 5:1.

    А в своей последней игре «волки» упустили викторию в Москве над «Динамо» (1:1), пропустив в самом конце встречи. С 14 очками грозненцы идут в зоне вылета, на 15 месте. От спасительного 12 строки они отстают на три пункта.

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  • 04/11/2019

    • В семи домашних встречах этого розыгрыша РПЛ «Ахмат» добыл две победы, три матча закончил вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 7:9.

    «Урал»

    «Урал» по итогам первого круга разместился на восьмой позиции, имея на своем счету 18 баллов, уступая шестой условно еврокубковой строке всего один пункт.

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    Домашним поражением от «Оренбурга» (1:2) в прошлом туре чемпионата, «шмели» прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

    Календарь и таблица РПЛ

    В этот удачный период «оранжево-черные» обыграли в рамках чемпионата «Тамбов» (2:1) и сыграли вничью с «Рубином» (0:0), также прошли по пенальти в Кубке тульский «Арсенал».

    На выезде «Урал» в текущем розыгрыше Премьер-лиги провел шесть матчей, в которых дважды победил при двух ничьих и двух поражениях, разница мячей — 5:9.

    В первом круге «Урал» в Екатеринбурге разгромил «Ахмат» со счетом 3:0. В прошлом чемпионате «шмели» также победили дома (2:1), а в Грозном была ничья — 1:1.

    Прогноз на «Ахмат» — «Урал»

    Прогнозируем, что «Ахмат», который упустил победу в прошлом туре, на этот раз сможет разжиться тремя очками. 0

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