«Ахмат» — «Урал». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата России 8 ноября 2019 года

В пятницу, 8 ноября, грозненский «Ахмат» в поединке 16-го тура российской Премьер-лиги примет екатеринбургский «Урал». Встреча, которая пройдет в Грозном на «Ахмат-Арене», начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Урал».

«Ахмат»

«Ахмат» после поражения 0:2 дома от «Локомотива», в последующих трех встречах не уступал, дважды сыграв за это время вничью и раз победил.

Началась эта серия с домашней мировой с тульским «Арсеналом» (1:1), затем «зелено-белые» разгромили в 1/8 финала Кубка России перволиговый «Луч» — 5:1.

А в своей последней игре «волки» упустили викторию в Москве над «Динамо» (1:1), пропустив в самом конце встречи. С 14 очками грозненцы идут в зоне вылета, на 15 месте. От спасительного 12 строки они отстают на три пункта.

В семи домашних встречах этого розыгрыша РПЛ «Ахмат» добыл две победы, три матча закончил вничью и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных — 7:9.

«Урал»

«Урал» по итогам первого круга разместился на восьмой позиции, имея на своем счету 18 баллов, уступая шестой условно еврокубковой строке всего один пункт.

Домашним поражением от «Оренбурга» (1:2) в прошлом туре чемпионата, «шмели» прервали свою 3-матчевую беспроигрышную серию.

Календарь и таблица РПЛ

В этот удачный период «оранжево-черные» обыграли в рамках чемпионата «Тамбов» (2:1) и сыграли вничью с «Рубином» (0:0), также прошли по пенальти в Кубке тульский «Арсенал».

На выезде «Урал» в текущем розыгрыше Премьер-лиги провел шесть матчей, в которых дважды победил при двух ничьих и двух поражениях, разница мячей — 5:9.

В первом круге «Урал» в Екатеринбурге разгромил «Ахмат» со счетом 3:0. В прошлом чемпионате «шмели» также победили дома (2:1), а в Грозном была ничья — 1:1.

Прогноз на «Ахмат» — «Урал»

Прогнозируем, что «Ахмат», который упустил победу в прошлом туре, на этот раз сможет разжиться тремя очками. 0