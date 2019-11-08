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    В Ницце хозяевам будет очень сложно

    «Ницца» — «Бордо». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Франции 8 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Ницца» — «Бордо»
    Орельен Тчуамени
    В 13 туре французской Лиги 1 «Ницца» будет принимать «Бордо». Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» 8 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Ницца» — «Бордо».
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    Футбол. Франция. Лига 1 08 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 2.95
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    «Ницца»

    На данный момент клуб из одноименного французского города застрял в середине таблицы на 13 месте. В 12 турах команда смогла набрать 16 очков.

    С 24 сентября по 30 октября «орлята» вообще не побеждали в чемпионате. В этот период «Ницца» уступила «Монако» (3:1), сыграла вничью с «Лиллем» (1:1), потерпела поражение от «Нанта» (1:0).

    А после паузы на поединки сборных «гимнасты» проиграли ПСЖ (1:4) и «Страсбуру» (1:0) в Лиге 1, а также вылетели от «Ле Мана» в 1/16 финала Кубка Франции (3:2).

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    В 12 туре подопечные Патрика Виейры у себя дома принимали «Реймс». В этой встрече хозяева наконец-то победили оппонентов (2:0).

    «Бордо»

    В своих 12 поединках французского первенства клуб из города Бордо завоевал 18 очков, благодаря чему команда сейчас идет шестой в турнирной таблице.

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    • В последних пяти поединках этому коллективу удалось победить трижды. После поражения от ПСЖ (0:1) в 8 туре Лиги 1 подопечные Паулу Соузы взяли верх над «Тулузой» (1:3).

    Но затем «Бордо» проиграл «Сент-Этьену» (0:1) и «Лиллю» (3:0) в 10 и 11 турах чемпионата Франции.

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    29 октября у себя дома хозяева разобрались с «Дижоном» в 1/16 финала Кубка страны (2:0). А несколькими днями позже эта команда одолела «Нант» (2:0).

    Прогноз

    На победу «Ниццы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,60, на ничью — 3,20, а на победу «Бордо» — 2,95.

    На «Альянц Ривьере» сойдутся соперники, которые в очных поединках играют осторожно, не желая допускать результативных ошибок. Гости должны брать очки. Наш прогноз на матч — победа «Бордо» или ничья с коэффициентом 1,55 0

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    «Ницца» — «Бордо». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Франции 8 ноября 2019 года. Прогноз на «Ницца» — «Бордо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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