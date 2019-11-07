«Брага» — «Бешикташ». Прогноз (к. 3.2) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В 4 туре группового этапа Лиги Европы «Брага» будет принимать «Бешикташ». Игра пройдет в Браге на стадионе «Мунисипал» 7 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Брага» — «Бешикташ».

«Брага»

«Оружейники» стартовали в этом розыгрыше Лиги Европы с третьего раунда квалификации. Все игры в отборочном турнире они выиграли, поочередно по два раза обыграв датский «Брондбю» и московский «Спартак».

Начала «Брага» групповой этап этой ЛЕ с гостевой победы над английским «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0, а затем сыграла вничью 2:2 дома со «Слованом».

После этого последовала победа и над грядущим соперником в третьем туре — 2:1.

На внутренней арене «красно-белые» набрали 12 пунктов в 10 турах и занимают 10 строку в турнирной таблице. На данный момент у них 10-матчевая серия без поражений, семь из которых они выиграли.

«Бешикташ»

«Бешикташ», как бронзовый призер минувшего турецкого чемпионата, квалифицировался сразу в групповой этап Лиги Европы.

Групповой этап второго по значимости еврокубка «черные орлы» начали с двух поражений кряду. Сперва подопечные Абдуллы Авчи проиграли на выезде братиславскому «Словану» со счетом 2:4, после чего уступили дома «Вулверхэмптону» — 0:1.

Затем случилось поражения от грядущего оппонента, из-за чего команда идет на последнем, четвертом месте группы без очков.

После 10 туров чемпионата Турции «Бешикташ» набрал всего 15 очков и идет на 8 месте в турнирной таблице. В двух последних матчах Суперлиги коллектив выиграл.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,6, тогда как успех гостей оценивается в 5,5, а ничья — в 3,9.

Рекомендуем ставить на то, что «Брага» выиграет, и обе команды забьют за 3,2. 0