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    Удержит ли «Брага» лидерство в группе?

    «Брага» — «Бешикташ». Прогноз (к. 3.2) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Брага» — «Бешикташ»
    «Бешикташ» идет на последнем месте в группе
    В 4 туре группового этапа Лиги Европы «Брага» будет принимать «Бешикташ». Игра пройдет в Браге на стадионе «Мунисипал» 7 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Брага» — «Бешикташ».
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 07 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.55
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 5.70
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    «Брага»

    «Оружейники» стартовали в этом розыгрыше Лиги Европы с третьего раунда квалификации. Все игры в отборочном турнире они выиграли, поочередно по два раза обыграв датский «Брондбю» и московский «Спартак».

    Начала «Брага» групповой этап этой ЛЕ с гостевой победы над английским «Вулверхэмптоном» со счетом 1:0, а затем сыграла вничью 2:2 дома со «Слованом».

    После этого последовала победа и над грядущим соперником в третьем туре — 2:1.

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    На внутренней арене «красно-белые» набрали 12 пунктов в 10 турах и занимают 10 строку в турнирной таблице. На данный момент у них 10-матчевая серия без поражений, семь из которых они выиграли.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ», как бронзовый призер минувшего турецкого чемпионата, квалифицировался сразу в групповой этап Лиги Европы.

    Групповой этап второго по значимости еврокубка «черные орлы» начали с двух поражений кряду. Сперва подопечные Абдуллы Авчи проиграли на выезде братиславскому «Словану» со счетом 2:4, после чего уступили дома «Вулверхэмптону» — 0:1.

    Затем случилось поражения от грядущего оппонента, из-за чего команда идет на последнем, четвертом месте группы без очков.

    После 10 туров чемпионата Турции «Бешикташ» набрал всего 15 очков и идет на 8 месте в турнирной таблице. В двух последних матчах Суперлиги коллектив выиграл.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,6, тогда как успех гостей оценивается в 5,5, а ничья — в 3,9.

    Рекомендуем ставить на то, что «Брага» выиграет, и обе команды забьют за 3,2. 0

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    «Брага» — «Бешикташ». Прогноз (к. 3.2) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года. Прогноз на «Брага» — «Бешикташ». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.20
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