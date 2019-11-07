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    Обыграет ли «АЗ Алкмар» чемпиона Казахстана снова?

    «Астана» — «АЗ Алкмар». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Астана» — «АЗ Алкмар»
    Майрон Боаду
    В четверг, 7 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Астана» в Нур-Султане примет голландский «АЗ Алкмар». Игра начнется в 18:50 по мск. Прогноз на «Астана» — «АЗ Алкмар».
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    Футбол. Лига Европы. Группа L 07 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.40
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.50
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    «Астана»

    «Астана» накануне выиграл свой очередной чемпионат Казахстана, обыграв 1:0 «Тоболом». Таким образом, команда Романа Григорчука в шестой раз подряд выиграла золотые награды.

    А вот на групповом этапе Лиги Европы ситуация у клуба из Нур-Султана плачевная — ноль очков и последнее место в квартете L. Шансы на еврокубковую весну остались лишь теоретические.

    Хотя начали казахи неплохо, проиграв всего лишь 0:1 в Англии «Манчестер Юнайтед», затем дали бой дома «Партизану» (1:2), но в третьем туре они были разгромлены в Голландии своим предстоящим соперником со счетом 0:6.

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    • За последние шесть игр «Астана» проиграла только раз. Но что правда, все благоприятные результаты пришлись на матчи внутреннего первенства. А проигрыш как раз состоялся от АЗ.

    «АЗ Алкмар»

    «Сырные фермеры» по итогам трех туров групповой стадии Лиги Европы набрали пять пунктов и идут вторыми в своем квартете, опережая третий «Партизан» на один балл.

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    Начали голландцы с двух ничьих кряду. Сперва они в Белграде сыграли 2:2 с «партизанами», после чего разошлись миром дома с «МЮ» — 0:0. И только в третьем матче АЗ праздновал викторию, разгромив в родных стенах казахов — 6:0.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Последние три матча голландский клуб провел просто блестяще, выиграв все эти встречи с общей разницей мячей 13:0.

    Помимо виктории над своим предстоящим противником (6:0), «АЗ Алкмар» разгромил также крепкие ПСВ (4:0) в гостях и дома «Твенте» (3:0) в чемпионате страны.

    Прогноз на «Астана» — «АЗ Алкмар»

    Победа в Нур-Султане позволит алкмарцам приблизить свой выход в 1/16 финала Лиги Европы. Ставим на победу гостей. 0

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