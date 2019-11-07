«Астана» — «АЗ Алкмар». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В четверг, 7 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Астана» в Нур-Султане примет голландский «АЗ Алкмар». Игра начнется в 18:50 по мск. Прогноз на «Астана» — «АЗ Алкмар».

«Астана»

«Астана» накануне выиграл свой очередной чемпионат Казахстана, обыграв 1:0 «Тоболом». Таким образом, команда Романа Григорчука в шестой раз подряд выиграла золотые награды.

А вот на групповом этапе Лиги Европы ситуация у клуба из Нур-Султана плачевная — ноль очков и последнее место в квартете L. Шансы на еврокубковую весну остались лишь теоретические.

Хотя начали казахи неплохо, проиграв всего лишь 0:1 в Англии «Манчестер Юнайтед», затем дали бой дома «Партизану» (1:2), но в третьем туре они были разгромлены в Голландии своим предстоящим соперником со счетом 0:6.

За последние шесть игр «Астана» проиграла только раз. Но что правда, все благоприятные результаты пришлись на матчи внутреннего первенства. А проигрыш как раз состоялся от АЗ.

«АЗ Алкмар»

«Сырные фермеры» по итогам трех туров групповой стадии Лиги Европы набрали пять пунктов и идут вторыми в своем квартете, опережая третий «Партизан» на один балл.

Начали голландцы с двух ничьих кряду. Сперва они в Белграде сыграли 2:2 с «партизанами», после чего разошлись миром дома с «МЮ» — 0:0. И только в третьем матче АЗ праздновал викторию, разгромив в родных стенах казахов — 6:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

Последние три матча голландский клуб провел просто блестяще, выиграв все эти встречи с общей разницей мячей 13:0.

Помимо виктории над своим предстоящим противником (6:0), «АЗ Алкмар» разгромил также крепкие ПСВ (4:0) в гостях и дома «Твенте» (3:0) в чемпионате страны.

Прогноз на «Астана» — «АЗ Алкмар»

Победа в Нур-Султане позволит алкмарцам приблизить свой выход в 1/16 финала Лиги Европы. Ставим на победу гостей. 0