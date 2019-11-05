«Валенсия» — «Лилль». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 5 ноября 2019 года

В 4 туре группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» будет принимать «Лилль». Игра пройдет на стадионе «Месталья» 5 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Валенсия» — «Лилль».

«Валенсия»

В трех турах на евроарене испанскому коллективу из одноименного города удалось заработать 4 балла. Это позволяет оранжевым идти третьими в таблице Группы H, отставая от «Челси» и «Аякса» на 2 пункта.

В первом поединке Лиги чемпионов «летучие мыши» на «Стэмфорд Бридж» сумели победить «Челси» (0:1), но в следующей игре в еврокубках «Валенсия» была разгромлена «Аяксом» (0:3).

Еще одна встреча в ЛЧ завершилась ничейным результатом в противостоянии с «Лиллем» (1:1). А после этого подопечные Альберта Селадеса проиграли в Примере «Осасуне» (3:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В 11 туре чемпионата Испании «Валенсия» разошлась миром с «Севильей» (1:1), а несколькими днями позже оранжевые взяли верх над «Эспаньолом» в очередном поединке Ла Лиги (1:2).

«Лилль»

В ходе своих трех матчей в Лиге чемпионов команда из одноименного города во Франции смогла набрать лишь 1 балл, из-за чего этот коллектив занимает последнее место в таблице Группы H.

Первый матч на евроарене «Лилль» провел на выезде. В Амстердаме гости потерпели поражение от «Аякса» (3:0). А в родных стенах подопечные Кристофа Гальтье уступили «Челси» (1:2).

Еще одна встреча в Лиге чемпионов завершилась ничьей. Гол Иконе на 95 минуте принес «догам» 1 балл в противостоянии с «Валенсией» (1:1).

После этого в 11 туре Лиги 1 «Лилль» уверенно разобрался с «Бордо» (3:0), а чуть позже эта команда проиграла «Марселю» на выезде (2:1).

Прогноз

На победу «Валенсии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,88, на ничью — 3,50, а на победу «Лилля» — 4,60.

В родных стенах оранжевые возьмут игру под собственный контроль, что позволит им зацепиться за желаемый результат. Наш прогноз на матч — победа «Валенсии» с коэффициентом 1,88. 0