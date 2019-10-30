«Урал» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Кубка России 30 октября 2019 года

В среду, 30 октября, в поединке 1/8 финала Кубка России «Урал» в Екатеринбурге сыграет с тульским «Арсеналом». Игра начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Арсенал» Тула.

«Урал»

«Урал», который в прошлом сезоне Кубка России дошел до финала, где проиграл московскому «Локомотиву» (0:1), в этом розыгрыше прошел уже один раунд.

На предыдущем этапе кубкового турнира «шмели» без особых трудностей одолели на выезде новороссийский «Черноморец» со счетом 2:0.

В октябре екатеринбуржцы успели провести три поединка в чемпионата страны. Сперва они уступили дома «Зениту» (1:3), после чего обыграли в гостях «Тамбов» (2:1), а на минувших выходных «оранжево-черные» сыграли вничью в Казани с «Рубином» (0:0).

По прошествии 14 туров российского первенства «Урал» с 18 очками идет на шестом месте, но от пятой позиции он отстает на восемь баллов.

«Арсенал» Тула

Туляки в прошлом розыгрыше Кубка России добрались до полуфинала, где как раз проиграли своему предстоящему сопернику в 2-матчевом противостоянии (2:2 и 0:1).

В этом турнире не без проблем «пряники» преодолели барьер 1/16 финала. До 90-й минуты в Воронеже с местным «Факелом» счет был 1:1, но гости смогли забить и не подвергать себя нервотрепки в овертайме (2:1).

Календарь и таблица РПЛ

После того матча «канониры» победить не могут, сперва проиграв три матча кряду, а затем дважды сыграв вничью. Накануне они в Грозном сыграли вничью 1:1 с «Ахматом».

После 14 туров РПЛ «Арсенал» с 14 баллами разместился девятом месте в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на три пункта.

В этом чемпионате России эти команды расписали мировую в Туле со счетом 1:1. Отметим, что последние три поединка между этими командами закончились вничью.

Прогноз на «Урал» — «Арсенал» Тула

Прогнозируем, что в поединке двух равных команд, которые в последнее время играли только вничью между собой, будут забитые мячи в обе стороны. 0