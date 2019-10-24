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    Забьет ли «Лугано» первый гол в этой ЛЕ?

    «Мальме» — «Лугано». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

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    Прогноз на «Мальме» — «Лугано»
    Маркус Русенберг
    В четверг, 24 октября, в третьем туре группового этапа Лиги Европы шведский «Мальме» на своем поле примет швейцарский «Лугано». Начало игры — в 22:00 по Москве. Прогноз на «Мальме» — «Лугано».
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 24 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.90
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    «Мальме»

    «Мальме» начал выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы с первого квалификационного раунда. Самое тяжелое испытание ждало шведов во втором этапе отбора, где они перестреляли словенский «Домжале» — 3:2 и 2:2.

    В первом туре групповой стадии ЛЕ «небесно-голубые» проиграли в гостях киевскому «Динамо» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 84-й минуте, а во втором туре они поделили дома очки с «Копенгагеном» — 1:1.

    После еврокубкового поединка против датчан дружина Уве Реслера провела две игры в чемпионате Швеции, в которых сперва победила «Гетеборг», а в своей последней игре уступила в гостях «Хаммарбю» (0:2).

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    • За два тура до конца шведского первенства «Мальме» расположился на третьей позиции, отставая от первого «Юргордена» на три балла.

    «Лугано»

    «Лугано» в минувшем чемпионате Швейцарии завоевал бронзовые награды, позволившие команде сразу же взять старт с группового этапа ЛЕ.

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    «Бьянконери» на групповом этапе второго по значимости еврокубка также набрали всего одно очко, проиграв на выезде «Копенгагену» 0:1 и сыграв вничью 0:0 дома с киевским «Динамо».

    Подопечные Фабио Селестини во второй раз играют в Лиге Европы и провели в турнире восемь матчей, проиграв половину из них. Лишь раз за эти восемь встреч «Лугано» играл вничью.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После 11 туров чемпионата Швейцарии «белые» набрали 10 очков и идут на восьмом месте, опережая зону вылета на четыре пункта. Они не проигрывают уже в трех встречах кряду.

    Прогноз на «Мальме» — «Лугано»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Мальме» предлагают — 1.67.

    На викторию «Лугано» дают — 6.10, ничья оценена — в 3.85

    Хотя обе команды на евроарене не особа радуют результативность, но в поединке между собой они вполне могут выдать результативную встречу.

    Также можно еще поставить на гол гостей, которые в этой ЛЕ еще не забивали. 0

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