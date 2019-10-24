«Мальме» — «Лугано». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

В четверг, 24 октября, в третьем туре группового этапа Лиги Европы шведский «Мальме» на своем поле примет швейцарский «Лугано». Начало игры — в 22:00 по Москве. Прогноз на «Мальме» — «Лугано».

«Мальме»

«Мальме» начал выступление в текущем розыгрыше Лиги Европы с первого квалификационного раунда. Самое тяжелое испытание ждало шведов во втором этапе отбора, где они перестреляли словенский «Домжале» — 3:2 и 2:2.

В первом туре групповой стадии ЛЕ «небесно-голубые» проиграли в гостях киевскому «Динамо» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 84-й минуте, а во втором туре они поделили дома очки с «Копенгагеном» — 1:1.

После еврокубкового поединка против датчан дружина Уве Реслера провела две игры в чемпионате Швеции, в которых сперва победила «Гетеборг», а в своей последней игре уступила в гостях «Хаммарбю» (0:2).

За два тура до конца шведского первенства «Мальме» расположился на третьей позиции, отставая от первого «Юргордена» на три балла.

«Лугано»

«Лугано» в минувшем чемпионате Швейцарии завоевал бронзовые награды, позволившие команде сразу же взять старт с группового этапа ЛЕ.

«Бьянконери» на групповом этапе второго по значимости еврокубка также набрали всего одно очко, проиграв на выезде «Копенгагену» 0:1 и сыграв вничью 0:0 дома с киевским «Динамо».

Подопечные Фабио Селестини во второй раз играют в Лиге Европы и провели в турнире восемь матчей, проиграв половину из них. Лишь раз за эти восемь встреч «Лугано» играл вничью.

Календарь и таблица Лиги Европы

После 11 туров чемпионата Швейцарии «белые» набрали 10 очков и идут на восьмом месте, опережая зону вылета на четыре пункта. Они не проигрывают уже в трех встречах кряду.

Прогноз на «Мальме» — «Лугано»

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Мальме» предлагают — 1.67.

На викторию «Лугано» дают — 6.10, ничья оценена — в 3.85

Хотя обе команды на евроарене не особа радуют результативность, но в поединке между собой они вполне могут выдать результативную встречу.

Также можно еще поставить на гол гостей, которые в этой ЛЕ еще не забивали. 0