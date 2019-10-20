«Милан» — «Лечче». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Италии 20 октября 2019 года

В восьмом туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Лечче». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 20 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Лечче».

«Милан»

За семь поединков чемпионата Италии клуб из одноименного города сумел набрать всего 9 очков. Сейчас эта команда располагается на 13 строчке в турнирной таблице.

На старте сезона «россонери» потерпели поражение от «Удинезе» (1:0), но спустя неделю «Милан» одолел «Брешию» (1:0), а затем взял верх над «Вероной» (0:1).

После этого красно-черные провели ужасный отрезок в Серии А. В 4 туре первенства подопечные Марко Джампаоло уступили «Интеру» (0:2), а несколькими днями позже они проиграли «Торино» (2:1).

29 сентября «Милан» в родных стенах не сумел справиться с «Фиорентиной» (1:3), но в следующем поединке команда победила «Дженоа» (1:2).

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Эти три очка не повлияли на решение руководства отправить в отставку Джампаоло и назначить на его должность Стефано Пиоли.

«Лечче»

В своих семи играх чемпионата «салентианцы» набрали 6 баллов. По второстепенным показателям команда из одноименного города находится в зоне вылета на 18 месте в турнирной таблице.

В 1 поединке сезона подопечные Фабио Ливерани крупно уступили «Интеру» (4:0), а через неделю они дома не справились с «Вероной» (0:1).

В 3 туре Серии А «Лечче» сотворил сенсацию, обыграв «Торино» на выезде (1:2). Но 22 сентября желто-красные были разгромлены «Наполи» (1:4).

Несколькими днями позже «волки» взяли верх над СПАЛом (1:3), а затем команда потерпела поражение от «Ромы» (0:1) и от «Аталанты» (3:1).

Прогноз

На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,44, на ничью — 4,70, а на победу «Лечче» — 7,60.

Нередко после смены тренера команда может выдать хорошую серию, выиграв в нескольких поединках кряду. Матч против «Лечче» — это шанс для «россонери» улучшить свое положение в чемпионате. Наш прогноз — победа «Милана» с форой -1 с коэффициентом 1,65. 0