«Бордо» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Лиги 1 20 октября 2019 года

В воскресенье, 20 октября, «Бордо» будет принимать на своем поле «Сент-Этьен» в рамках 10-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 16:00 мск. Прогноз на «Бордо» — «Сент-Этьен».

«Бордо»

«Бордо» неудачно начал сезон в Лиге 1, потерпев поражение от «Анже» (3:1) дома. Во втором туре подопечные Паулу Соузы сыграли вничью с «Монпелье» (1:1), а затем победили «Дижон» на чужом поле (2:0).

Этот успех как будто дал импульс жирондинцам, которые в шести поединках кряду после этого не знали поражений. Хотя в этой серии ровно половина исходов — ничьи.

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Этот спурт клуба на его поле прервал ПСЖ, выиграв 1:0. Это не смутило коллектив, который в предыдущем туре переиграл на выезде «Тулузу» (3:1) и займет третье место в таблице, если снова победит.

«Сент-Этьен»

По результатам девяти туров чемпионата «Сент-Этьен» находится на 15-м месте турнирной таблицы. Клуб набрал 11 очков и одержал три победы.

«Стефануа» не проигрывали в последних трех матчах. Они провели ничейный матч с «Вольфсбургом» в Лиге Европы (1:1) и выиграли на выезде у «Нима» со счетом 0:1.

В прошлом туре подопечные Клода Пюэля победили дома «Лион» в ходе регионального дерби. Посему в случае победы они поднимутся минимум на девятую строчку.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, а ничья — в 3,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Бордо» выиграет, и обе команды забьют за 5,0.

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