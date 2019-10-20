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    Вернется ли «Бордо» в зону Лиги чемпионов?

    «Бордо» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Лиги 1 20 октября 2019 года

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    Прогноз на «Бордо» — «Сент-Этьен»
    «Бордо» — потенциально третья команда Лиги 1
    В воскресенье, 20 октября, «Бордо» будет принимать на своем поле «Сент-Этьен» в рамках 10-го тура французской Лиги 1. Начало матча — в 16:00 мск. Прогноз на «Бордо» — «Сент-Этьен».
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Бордо»

    «Бордо» неудачно начал сезон в Лиге 1, потерпев поражение от «Анже» (3:1) дома. Во втором туре подопечные Паулу Соузы сыграли вничью с «Монпелье» (1:1), а затем победили «Дижон» на чужом поле (2:0).

    Этот успех как будто дал импульс жирондинцам, которые в шести поединках кряду после этого не знали поражений. Хотя в этой серии ровно половина исходов — ничьи.

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    Этот спурт клуба на его поле прервал ПСЖ, выиграв 1:0. Это не смутило коллектив, который в предыдущем туре переиграл на выезде «Тулузу» (3:1) и займет третье место в таблице, если снова победит.

    «Сент-Этьен»

    По результатам девяти туров чемпионата «Сент-Этьен» находится на 15-м месте турнирной таблицы. Клуб набрал 11 очков и одержал три победы.

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    «Стефануа» не проигрывали в последних трех матчах. Они провели ничейный матч с «Вольфсбургом» в Лиге Европы (1:1) и выиграли на выезде у «Нима» со счетом 0:1.

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    • В прошлом туре подопечные Клода Пюэля победили дома «Лион» в ходе регионального дерби. Посему в случае победы они поднимутся минимум на девятую строчку.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех гостей оценивается в 3,25, а ничья — в 3,2.

    Рекомендуем ставить на то, что «Бордо» выиграет, и обе команды забьют за 5,0.
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