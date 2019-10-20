«Алавес» — «Сельта». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Испании 20 октября 2019 года

В воскресенье, 20 октября, в поединке девятого тура испанской Примеры «Алавес» на своем поле сыграет с «Сельтой». Начало встречи — в 13:00 по мск. Прогноз на «Алавес» — «Сельта».

«Алавес»

На данный момент «Алавес» находится не в лучшем состоянии. За последние пять игр чемпионата Испании команда проиграла четыре раза при одной виктории.

Эта победа состоялась тур тому назад, в которой «славные» на своей территории одолели «Мальорку» со счетом 2:0, а в последнем игровом дне они проиграли в гостях «Валенсии» (1:2).

Перед девятым туром Примеры «уничтожители бобов» разместились с 8 баллами на 17 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на один пункт.

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На родной арене в текущем сезоне испанского первенства «Алавес» выиграл в двух встречах из четырех, раз проиграл и один матч свел вничью, разница мячей — 3:1.

«Сельта»

У «Сельты» на счету находится на один балла больше, с которым она находится двумя позициями выше в турнирной таблице чемпионата Испании.

Только в минувшем туре Примеры «кельты» смогли прервать свою 5-матчевую безвыигрышную серию, переиграв в Виго «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0.

На выезде в этом сезоне испанского первенства «небесные» еще не побеждали, дважды сыграв вничью и раз проиграли, разница забитых и пропущенных — 1:3.

В прошлом розыгрыше Примеры «Алавес» на своем поле с «Сельтой» расписал мировую со счетом 0:0, а в Виго победу праздновали «славные» — 1:0.

Прогноз на «Алавес» — «Сельта»

Хотя обе команды не особо отличаются результативность, но в этом поединке вполне может быть будет забит не один гол. 0