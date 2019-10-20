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    Смогут ли «Алавес» и «Сельта» сыграть результативно?

    «Алавес» — «Сельта». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Испании 20 октября 2019 года

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    Прогноз на «Алавес» — «Сельта»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В воскресенье, 20 октября, в поединке девятого тура испанской Примеры «Алавес» на своем поле сыграет с «Сельтой». Начало встречи — в 13:00 по мск. Прогноз на «Алавес» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 20 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.60
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    «Алавес»

    На данный момент «Алавес» находится не в лучшем состоянии. За последние пять игр чемпионата Испании команда проиграла четыре раза при одной виктории.

    Эта победа состоялась тур тому назад, в которой «славные» на своей территории одолели «Мальорку» со счетом 2:0, а в последнем игровом дне они проиграли в гостях «Валенсии» (1:2).

    Перед девятым туром Примеры «уничтожители бобов» разместились с 8 баллами на 17 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на один пункт.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На родной арене в текущем сезоне испанского первенства «Алавес» выиграл в двух встречах из четырех, раз проиграл и один матч свел вничью, разница мячей — 3:1.

    «Сельта»

    У «Сельты» на счету находится на один балла больше, с которым она находится двумя позициями выше в турнирной таблице чемпионата Испании.

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    Только в минувшем туре Примеры «кельты» смогли прервать свою 5-матчевую безвыигрышную серию, переиграв в Виго «Атлетик» из Бильбао со счетом 1:0.

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    • На выезде в этом сезоне испанского первенства «небесные» еще не побеждали, дважды сыграв вничью и раз проиграли, разница забитых и пропущенных — 1:3.

    В прошлом розыгрыше Примеры «Алавес» на своем поле с «Сельтой» расписал мировую со счетом 0:0, а в Виго победу праздновали «славные» — 1:0.

    Прогноз на «Алавес» — «Сельта»

    Хотя обе команды не особо отличаются результативность, но в этом поединке вполне может быть будет забит не один гол. 0

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    «Алавес» — «Сельта». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата Испании 20 октября 2019 года. Прогноз на «Алавес» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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