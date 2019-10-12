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    Отомстит ли Уругвай Перу за неудачу на КА-2019?

    Уругвай — Перу. Прогноз (к. 1.87) и ставки на товарищеский матч 12 октября 2019 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Уругвая Прогнозы на сборную Перу
    Прогноз на Уругвай — Перу
    Джорджиан де Арраскаэта
    В ночь с 11 на 12 октября сборная Уругвая на своем поле примет команду Перу в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Монтевидео, начнется в 02:00 по московскому времени. Прогноз на Уругвай — Перу.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 12 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    Уругвай

    На последнем Кубке Америки, который прошел этим летом на полях Бразилии, уругвайцы дошли до четвертьфинала, где как раз были выбиты своим предстоящим противником по пенальти (0:0).

    На групповом этапе «небесно-голубые» обыграли Эквадор (4:0) и Чили (1:0), а также расписали мировую с Японией (2:2) и с первого места пробились в плей-офф.

    После континентального турнира «чарруа» успели провести два товарищеских матча. Сперва они обыграли Коста-Рику со счетом 2:1, а в своей последней игре сыграли вничью с США (1:1).

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    • Стоит отметить, что на своем поле сборная Уругвая последний раз была повержена в марте 2017 года, когда проиграла Бразилии (1:4) в квалификации ЧМ-2018.

    Перу

    Сборная Перу на прошедшем Кубке Америки стала серебряным призером, проиграв в решающем поединке команде Бразилии со счетом 1:3.

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    Групповой этап «инки» преодолели с четырьмя очками. Сыграли вничью с Венесуэлой (0:0), обыграли Боливию (3:1) и были разгромлены бразильцами — 0:5.

    Плей-офф начали с победы по пенальти над своим предстоящим противником, а на стадии полуфинала «красно-белые» крупно обыграли сборную Чили со счетом 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    В сентябре перуанцы провели две контрольные встречи. Сначала они проиграли Эквадору (0:1), а потом с таким же результатом переиграли Бразилию.

    В отборе к ЧМ-2018 эти сборные обменялись домашними победами (1:0 и 1:2). За последние шесть встреч между собой уругвайцы выиграли в четырех случаях при одной ничей и поражении.

    Прогноз на Уругвай — Перу

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Уругвая — 1.87, победа сборной Перу — 4.15, ничья — 3.50.

    Прогнозируем, что на уругвайцы возьмут реванш у перуанцев за поражение в четвертьфинале прошедшем Кубке Америки. 0

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    Уругвай — Перу. Прогноз (к. 1.87) и ставки на товарищеский матч 12 октября 2019 года. Прогноз на Уругвай — Перу. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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