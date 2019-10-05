«Монпелье» — «Монако». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата Франции 5 октября 2019 года

В девятом туре французской Лиги 1 «Монпелье» будет принимать «Монако». Игра пройдет на «Стад де ля Моссон» 5 октября. Начало встречи — в 21:00 мск. Прогноз на «Монпелье» — «Монако».

«Монпелье»

После 8 туров французской Лиги 1 коллектив из города Монпелье имеет на своем счету 11 баллов. Это позволило команде закрепиться в середине таблицы на 10 позиции.

Старт сезона клуб провел по нарастающей. В 1 матче подопечные Мишеля Тера-Закаряна потерпели поражение от «Ренна» (0:1). Спустя неделю «Монпелье» расписал мировую с «Бордо» (1:1). Ну а в 3 туре команда уже победила, взяв верх над «Лионом» (1:0).

После этого коллектив из одноименного города уступил «Нанту» (1:0), а по завершении паузы на игры сборных «Монпелье» одолел «Ниццу» (2:1). Затем в выездном поединке с «Марселем» команды не смогли определить победителя (1:1).

Все прогнозы на Лигу 1

25 сентября подопечные Тера-Закаряна минимально переиграли «Ним» (1:0). Но несколькими днями позже гости встречи на «Стад де ла Мено» уступили «Страсбуру» (1:0).

«Монако»

Коллектив из одноименного княжества постепенно пытается выкарабкиваться с низов турнирной таблицы. Сейчас с 9 очками в активе команда занимает 12 место в рейтинге.

На старте сезона монегаски крупно уступили «Лиону» (0:3) и с аналогичным счетом проиграли «Мецу» (3:0). После этого подопечные Леонарду Жардима не смогли выявить сильнейшего в противостоянии с «Нимом» (2:2), а затем они разошлись миром со «Страсбуром» (2:2).

15 сентября «Монако» потерпел поражение от «Марселя» (3:4), а спустя неделю сыграл вничью с «Реймсом» (0:0).

Но две последние встречи красно-белые провели очень удачно. В 7 туре Лиги 1 команда уверенно разобралась с «Ниццей» (3:1), ну и несколькими днями позже она разгромила «Брест» (4:1).

Прогноз

На победу «Монпелье» букмекеры дают коэффициент 2,80, на ничью — 3,30, а на победу «Монако» — 2,65.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Монако» больше 1 с коэффициентом 1,62. 0