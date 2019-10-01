«Манчестер Сити» — «Динамо» Загреб. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 1 октября 2019 года

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет принимать «Динамо» Загреб. Игра пройдет на стадионе «Этихад» 1 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Динамо» Загреб.

«Манчестер Сити»

Первый поединок в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «горожане» провели в Харькове. В игре против «Шахтера» гости легко разобрались с соперниками, одолев «горняков» (0:3).

После этого подопечные Гвардиолы на стадионе «Этихад» встретились с «Уотфордом» в АПЛ. В этой встрече атакующие игроки «Сити» знатно покуражились, разгромив аутсайдеров чемпионата (8:0).

Чуть позже в 1/16 финала Кубка Английской лиги «Манчестер Сити» одолел «Престон» на выезде (0:3), а в 7 туре Премьер-лиги «горожане» победили «Эвертон» (1:3).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В домашнем первенстве коллектив Гвардиолы занимает 2 строчку в таблице. И в Лиге чемпионов команда идет второй, отставая от «Динамо» Загреб лишь по разнице мячей.

«Динамо» Загреб

Хорватский коллектив начал свой еврокубковый путь с уверенного разгрома «Аталанты» у себя дома. Синие взяли верх над итальянцами (4:0).

Благодаря крупной победе в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Загреб находится на первом месте в турнирной таблице Группы С.

Затем подопечные Ненада Белицы минимально уступили «Вараждину» в 9 туре домашнего первенства (1:0).

После этого в 1/16 финала Кубка страны синие взяли верх над «Карловацом» (0:7). А спустя несколько дней этот коллектив заработал 3 очка в поединке с «Локомотивом» в дерби Загреба (0:4).

Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе «Манчестер Сити», оценивая ее коэффициентом 1,08, на ничью они дают котировку 13,0, а на победу «Динамо» Загреб — 28,0.

Наш прогноз на матч — победа «Манчестер Сити» в первом тайме с форой -1 с коэффициентом 1,58. 0