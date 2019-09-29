«Лечче» — «Рома». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Италии 29 сентября 2019 года

В шестом туре итальянской Серии А «Лечче» будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Комунале Виа дель Маре» 29 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Лечче» — «Рома».

«Лечче»

В Серии А «желто-красные» стартовали неудачно, проиграв «всухую» два первых матча. В первом туре они были разгромлены в Милане «Интером» — 0:4.

Затем дома они проиграли «Вероне» со счетом 0:1. Свою первую победу «Лечче» добыл в 3-м туре, неожиданно обыграв в Турине «Торино» (2:1), когда забил по голу в каждом из таймов.

После этого новичок элитного дивизиона потерпел разгром от «Наполи» (1:4) и победил СПАЛ (3:1). С шестью баллами он идет на 14-м месте.

«Рома»

Римский клуб начал сезон с домашней ничьей с «Дженоа» (3:3). «Рома» трижды вела, но гости трижды отыгрывались.

Затем в столичном дерби подопечные Паулу Фонсеки поделили очки с «Лицио» (1:1) — «джаллоросси» повели в первом тайме благодаря пенальти, но «орлята» отыгрались после перерыва.

Первую победу римляне одержали в домашнем матче с «Сассуоло» (4:2), забив четыре раза до перерыва и позволив сопернику отквитать два мяча во втором тайме.

В групповом этапе Лиги Европы «Рома» стартовала с домашнего разгрома «Истанбула» (4:0), а в предпоследнем матче на выезде вырвала победу у «Болоньи» (2:1), забив на последних минутах.

Тем не менее, беспроигрышная серия коллектива прервалась в прошлом туре, где тот уступил дома «Аталанте» (0:2), из-за чего идет только на седьмом месте, но только в одном пункте от зоны ЛЧ.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,4, а ничья — в 3,9.

Рекомендую ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,75. 0