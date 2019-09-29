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    Поднимется ли «Рома» в зону Лиги чемпионов?

    «Лечче» — «Рома». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Италии 29 сентября 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лечче Прогнозы на Рому
    Прогноз на «Лечче» — «Рома»
    «Рома» занимает 7-е место
    В шестом туре итальянской Серии А «Лечче» будет принимать «Рому». Игра пройдет на стадионе «Комунале Виа дель Маре» 29 сентября. Начало встречи — в 16:00 мск. Прогноз на «Лечче» — «Рома».
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Лечче»

    В Серии А «желто-красные» стартовали неудачно, проиграв «всухую» два первых матча. В первом туре они были разгромлены в Милане «Интером» — 0:4.

    Затем дома они проиграли «Вероне» со счетом 0:1. Свою первую победу «Лечче» добыл в 3-м туре, неожиданно обыграв в Турине «Торино» (2:1), когда забил по голу в каждом из таймов.

    После этого новичок элитного дивизиона потерпел разгром от «Наполи» (1:4) и победил СПАЛ (3:1). С шестью баллами он идет на 14-м месте.

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    «Рома»

    Римский клуб начал сезон с домашней ничьей с «Дженоа» (3:3). «Рома» трижды вела, но гости трижды отыгрывались.

    Затем в столичном дерби подопечные Паулу Фонсеки поделили очки с «Лицио» (1:1) — «джаллоросси» повели в первом тайме благодаря пенальти, но «орлята» отыгрались после перерыва.

    Первую победу римляне одержали в домашнем матче с «Сассуоло» (4:2), забив четыре раза до перерыва и позволив сопернику отквитать два мяча во втором тайме.

    В групповом этапе Лиги Европы «Рома» стартовала с домашнего разгрома «Истанбула» (4:0), а в предпоследнем матче на выезде вырвала победу у «Болоньи» (2:1), забив на последних минутах.

    Тем не менее, беспроигрышная серия коллектива прервалась в прошлом туре, где тот уступил дома «Аталанте» (0:2), из-за чего идет только на седьмом месте, но только в одном пункте от зоны ЛЧ.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,73, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,4, а ничья — в 3,9.

    Рекомендую ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,75. 0

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    «Лечче» — «Рома». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Италии 29 сентября 2019 года. Прогноз на «Лечче» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75
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