«Интер» — «Лацио». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч чемпионата Италии 25 сентября 2019 года

В пятом туре итальянской Серии А «Интер» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 25 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Лацио».

«Интер»

Подопечные Антонио Конте выиграли все четыре встречи в рамках Серии А. Благодаря этому в домашнем первенстве миланский коллектив был лидером таблицы, пока в этом туре победу не одержал «Ювентус».

В первом матче на «Джузеппе Меацца» «нерадзурри» уверенно справились с «Лечче», разгромив гостей (4:0). А 1 сентября команда столкнулась с сопротивлением «Кальяри», но в итоге вырвала победу (1:2).

Затем черно-синие минимально переиграли «Удинезе» (1:0), и только в домашнем поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (1:1) случилась пока что единственная осечка.

В прошлом туре коллектив победил в дерби «Милан» — 2:0.

«Лацио»

Сейчас «орлята» с семью очками, заработанными в четырех встречах, располагаются на пятом месте в турнирной таблице.

В отличие от многих представителей чемпионата Италии, «Лацио» еще не играл в Кубке страны, поэтому сезон для римского коллектива начался с конца августа.

В первом матче итальянского первенства «бело-голубые» разгромили местную «Сампдорию» (0:3) — Чиро Иммобиле оформил в этой встрече дубль.

Поединок второго тура завершился ничьей 1:1 в римском дерби против «Ромы» на «Олимпийском». В третьем туре подопечные Индзаги проиграли СПАЛу на выезде — 1:2.

Ситуация еще больше усугубилась после первого тура группового этапа Лиги Европы — римляне на выезде уступили румынскому «Клужу» (1:2), но на выходых они реабитилировались победой над «Пармой» (2:0) в Серии А.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,0, тогда как успех гостей оценивается в 3,7, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0