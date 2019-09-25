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    Вернется ли «Интер» на вершину?

    «Интер» — «Лацио». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч чемпионата Италии 25 сентября 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Лацио
    Прогноз на «Интер» — «Лацио»
    Команда Конте — потенциальный лидер Серии А
    В пятом туре итальянской Серии А «Интер» будет принимать «Лацио». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 25 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.70
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    «Интер»

    Подопечные Антонио Конте выиграли все четыре встречи в рамках Серии А. Благодаря этому в домашнем первенстве миланский коллектив был лидером таблицы, пока в этом туре победу не одержал «Ювентус».

    В первом матче на «Джузеппе Меацца» «нерадзурри» уверенно справились с «Лечче», разгромив гостей (4:0). А 1 сентября команда столкнулась с сопротивлением «Кальяри», но в итоге вырвала победу (1:2).

    Затем черно-синие минимально переиграли «Удинезе» (1:0), и только в домашнем поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (1:1) случилась пока что единственная осечка.

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    В прошлом туре коллектив победил в дерби «Милан» — 2:0.

    «Лацио»

    Сейчас «орлята» с семью очками, заработанными в четырех встречах, располагаются на пятом месте в турнирной таблице.

    В отличие от многих представителей чемпионата Италии, «Лацио» еще не играл в Кубке страны, поэтому сезон для римского коллектива начался с конца августа.

    В первом матче итальянского первенства «бело-голубые» разгромили местную «Сампдорию» (0:3) — Чиро Иммобиле оформил в этой встрече дубль.

    Поединок второго тура завершился ничьей 1:1 в римском дерби против «Ромы» на «Олимпийском». В третьем туре подопечные Индзаги проиграли СПАЛу на выезде — 1:2.

    Ситуация еще больше усугубилась после первого тура группового этапа Лиги Европы — римляне на выезде уступили румынскому «Клужу» (1:2), но на выходых они реабитилировались победой над «Пармой» (2:0) в Серии А.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,0, тогда как успех гостей оценивается в 3,7, а ничья — в 3,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Интер» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0

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    «Интер» — «Лацио». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч чемпионата Италии 25 сентября 2019 года. Прогноз на «Интер» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75
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