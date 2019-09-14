«Интер» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Италии 14 сентября 2019 года

В третьем туре итальянской Серии А «Интер» будет принимать «Удинезе». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 14 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Удинезе».

«Интер»

Подопечные Антонио Конте просто здорово стартовали в новом сезоне чемпионата Италии. С двумя победами в двух встречах миланский коллектив занимает первую строчку в турнирной таблице.

Разумеется, «Интер» не единственный клуб, заработавший максимальное на данный момент количество очков. Но разница забитых и пропущенных 6:1 позволяет черно-синим быть на вершине рейтинга.

В первой встрече Серии А «интеристы» на своем поле покуражились в матче с «Лечче. Голы Брозовича, Сенси, Лукаку и Кандревы» порадовали миланскую публику. Финальный счет — 4:0.

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Во втором матче на выезде гостям пришлось помучиться с «Кальяри», но в итоге они вышли из противостояния победителями (1:2).

«Удинезе»

После двух туров Серии А «маленькие зебры» занимают 14 строчку в турнирной таблице. Сейчас в их копилке имеется 3 очка, а разница забитых и пропущенных составляет пару 3:2.

Официальный сезон для команды Игора Тудора начался с 1/32 финала Кубка Италии.

«Удинезе»

легко справился с «Судтиролем» (3:1).

Ну а в первом туре чемпионата черно-белые переиграли «Милан» (1:0). Но после этого команда на своем поле уступила «Парме» (1:3).

Чтобы не терять время зря коллектив из Удине еще и в товарищеской встрече 6 сентября победил «Порденоне» (2:0).

Прогноз

На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,35, ничья оценивается — в 5,10, ну а в победу «Удинезе» верят мало, давая на котировку — 10,0.

Наш прогноз на матч — победа «Интера» с форой -1 с коэффициентом 1,55. 0