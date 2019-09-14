ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марселино два года возглавлял «Валенсию»«Валенсия» была обречена на кризис Вирджил ван ДейкСимволическая сборная, которая может обыграть кого угодно Голландия — теневой лидер группы CГлавные интриги перед финишем отбора на Евро-2020
  • 08:16
    • Фаны ПСЖ могут бойкотировать ближайшие матчи команды из-за Неймара
  • 08:00
    • Проворов подписал новый контракт с «Филадельфией»
  • 23:37
    • Зидан утратил доверие руководства «Реала»
  • 22:47
    • Павлюченко: Пусть Черышев даже не думает о переходе в РПЛ
  • 20:01
    • Глеб: Хотел «втащить» Гвардиоле после финала ЛЧ
  • 19:39
    • «Салават Юлаев» в Уфе уступил «Автомобилисту»
  • 18:31
    • «Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расизм
    Все новости спорта

    По силам ли «Интеру» третья победа подряд?

    «Интер» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Италии 14 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Интер Прогнозы на Удинезе
    Прогноз на «Интер» — «Удинезе»
    Ромелу Лукаку
    В третьем туре итальянской Серии А «Интер» будет принимать «Удинезе». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 14 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Интер» — «Удинезе».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 14 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 10.30
  • Играть!
    •

    «Интер»

    Подопечные Антонио Конте просто здорово стартовали в новом сезоне чемпионата Италии. С двумя победами в двух встречах миланский коллектив занимает первую строчку в турнирной таблице.

    Разумеется, «Интер» не единственный клуб, заработавший максимальное на данный момент количество очков. Но разница забитых и пропущенных 6:1 позволяет черно-синим быть на вершине рейтинга.

    В первой встрече Серии А «интеристы» на своем поле покуражились в матче с «Лечче. Голы Брозовича, Сенси, Лукаку и Кандревы» порадовали миланскую публику. Финальный счет — 4:0.

    Все прогнозы на Серию А

    Во втором матче на выезде гостям пришлось помучиться с «Кальяри», но в итоге они вышли из противостояния победителями (1:2).

    «Удинезе»

    После двух туров Серии А «маленькие зебры» занимают 14 строчку в турнирной таблице. Сейчас в их копилке имеется 3 очка, а разница забитых и пропущенных составляет пару 3:2.

  • Революция в Лиге чемпионов пока отменяется
  • Стороны не могут прийти к согласию
  • 11/09/2019

    • Официальный сезон для команды Игора Тудора начался с 1/32 финала Кубка Италии.

    «Удинезе»

    легко справился с «Судтиролем» (3:1).

    Ну а в первом туре чемпионата черно-белые переиграли «Милан» (1:0). Но после этого команда на своем поле уступила «Парме» (1:3).

    1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    Чтобы не терять время зря коллектив из Удине еще и в товарищеской встрече 6 сентября победил «Порденоне» (2:0).

    Прогноз

    На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,35, ничья оценивается — в 5,10, ну а в победу «Удинезе» верят мало, давая на котировку — 10,0.

    Наш прогноз на матч — победа «Интера» с форой -1 с коэффициентом 1,55. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Торпедо — Йокерит
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — Арсенал Тула
  • Сегодня в 20:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Фортуна — Вольфсбург
  • Сегодня в 21:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Амьен — Лион
  • Сегодня в 21:45
    •  1.67
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Кардифф Сити
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Мальорка — Атлетик
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Реал — Леванте
  • Завтра в 14:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ньюкасл
  • Завтра в 14:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Ювентус
  • Завтра в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Завтра в 16:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Завтра в 16:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Кельн — Боруссия Менхенгладбах
  • Завтра в 16:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Серж Гнабри
  • Упадок «немецкой машины». Пять причин неудач команды Лева
    • 14:10 09/09/2019     Рафаэль Надаль и Даниил Медведев
  • Эпичная битва в Нью-Йорке. Медведев проиграл, но боролся до последнего
    • 10:22 09/09/2019     Килиан Мбаппе
  • Виртуальные скорости. Самые быстрые игроки в FIFA 20
    • 22:13 11/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Интер» — «Удинезе». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Италии 14 сентября 2019 года. Прогноз на «Интер» — «Удинезе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Игры Виртуальные скорости. Самые быстрые игроки в FIFA 20Возглавляет список нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе 11/09/2019 в 22:130
  • 10:37
    • Ван дер Сар: «Манчестер Юнайтед» сможет найти замену Де Хеа
  • 10:20
    • Сборную России в игре с Кипром поддержат около 3 тысяч болельщиков
  • 10:04
    • «Тоттенхэм» предложил Эриксену новый контракт
    Рахим Стерлинг Футбол Англия — Косово: супергерой Стерлинг, беда в полузащите и бесстрашные гостиСборные Англии и Косово забили восемь мячей на двоих 11/09/2019 в 17:240
  • Экспресс дня

  • Будут ли у «Зенита» трудности с тульским «Арсеналом»?
  • 3.01
    •
  • 08:48
    • Дзюба: Не могу назвать матч с тульским «Арсеналом» принципиальным для меня
  • 08:31
    • Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» в августе
  • 00:01
    • Заварухин: «Сибирь» полтора периода тяжело входила в игру
    Интересы клубов топ-лиг вошли в противоречие с другими клубами Футбол Революция в Лиге чемпионов пока отменяетсяСтороны не могут прийти к согласию 11/09/2019 в 05:230
  • 16:59
    • Селихов перенесет операцию
  • 23:50
    • Медведев: Для соперников я «тот неприятный долговязый русский парень»
  • 23:14
    • Анкипанс: Два удаления нас сломали, надломили
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие