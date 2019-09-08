Греция — Лихтенштейн. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 8 сентября 2019 года

В шестом туре квалификационного раунда Чемпионата Европы Греция на «Олимпийском стадионе» в Афинах будет принимать Лихтенштейн . Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Греция — Лихтенштейн.

Греция

За 5 туров квалификации греки смогли лишь однажды выиграть у Лихтенштейна (0:2), а также расписать мировую в матче с боснийцами (2:2). Все остальные встречи подопечные Джона ван ’т Схипа провалили.

В результате трех поражений подряд от Италии (0:3), Армении (2:3) и Финляндии (1:0) Эллины расположились на предпоследней строчке Группы J с четырьмя баллами в активе.

В 5 играх отборочного цикла команда забила 6 голов, а пропустила 9. Домашний матч против Лихтенштейна — это хорошая возможность наконец-то заработать 3 очка и подправить статистику.

Лихтенштейн

Красно-синие с нулем побед, нулем забитых голов и нулем очков в активе безнадежно располагаются на последнем месте в турнирной таблице. За 5 матчей эта сборная пропустила 18 мячей.

Подопечные Хельги Кольвидссона проиграли абсолютно все поединки квалификации.

Последняя встреча в рамках отборочных на Евро-2020 и вовсе закончилась разгромным поражением от Боснии и Герцеговины в Зенице (5:0).

Хозяева матча, забив на 11 минуте, не могли справиться с обороной гостей аж до 80 минуты, а затем в сетку Лихтенштейна влетело еще 4 гола.

Прогноз

На победу Греции в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,06, на ничью — 15,5, а на победу Лихтенштейна — 40,0.

Наш прогноз на матч победа Греции в первом тайме с форой -1 с коэффициентом 1,53. 0