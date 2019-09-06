Чили — Аргентина. Прогноз (к. 4.0) и ставки на товарищеский матч 6 сентября 2019 года

В товарищеском матче сойдутся сборные Чили и Аргентины. Команды проведут поединок в Лос-Анджелесе, на арене «Мемориал Колисеум», где стартовый свисток прозвучит в 05:00 по мск. Прогноз на Чили — Аргентина.

Чили

Предыдущая встреча сборной Чили против команды Аргентины состоялась ровно за два месяца до их грядущей игры. В поединке за 3-е место Кубка Америки «Ла Роха» проиграла 1:2.

Чилийцы выигрывали в предыдущих двух розыгрышах турнира, но в этот раз на третий трофей не хватило удачи. Неожиданно коллектив уступил в полуфинале Перу со счетом 0:3.

Для них это будет уже четвертое противостояние с аргентинцами кряду. Если смотреть по игре, то оно может закончиться победой для номинальных хозяев, но только в случае использования голевых моментов.

Аргентина

На Копа Америка-2019 Аргентина показала, что не так уж у нее все гладко. Несмотря на то, что Лионель Месси работает в поте лица, этого все равно оказывается недостаточно.

Явные проблемы в обороне и недочеты в атакующей игре, наверное, и стали причиной, по которой коллектив не дошел до финала.

Из группы «бело-голубые» вышли на Венесуэлу, у которой удалось выиграть со счетом 2:0. Ну а после этого судьба свела команду с Бразилией: те самые 0:2 вернулись Аргентине, только жертвой стали именно «полосатые».

Напомним, что аргентинская сборная в двух прошлых розыгрышах доходила до финала, однако в обоих случаях терпела поражение от Чили с одинаковым результатом 0:1.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям, коэффициент на победу которых равен 2,0, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,7, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что Аргентина выиграет, и обе команды забьют за 4,0. 0