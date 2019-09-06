ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсЧемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титул НеймарНеймар остался в ПСЖ. Кто выиграл, а кто проиграл? Погба пока что остается в «МЮ»Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов лета
  • 00:43
    • Глушаков: Друзья-агенты Карреры разрушили «Спартак» интригами
  • 22:42
    • Российские волейболистки проиграли Италии в четвертьфинале ЧЕ
  • 21:37
    • «Спартак» забросил 5 шайб «Локомотиву»
  • 19:32
    • СКА в овертайме дожал «Трактор»
  • 18:54
    • Летом ЦСКА пытался подписать Янника Боласье
  • 18:20
    • Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
  • 18:13
    • Гончаренко прокомментировал жеребьевку Кубка России
    Все новости спорта

    Давно не виделись, или Два месяца спустя

    Чили — Аргентина. Прогноз (к. 4.0) и ставки на товарищеский матч 6 сентября 2019 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Чили Прогнозы на сборную Аргентины
    Прогноз на Чили — Аргентина
    Два месяца назад Аргентина оказалась сильнее
    В товарищеском матче сойдутся сборные Чили и Аргентины. Команды проведут поединок в Лос-Анджелесе, на арене «Мемориал Колисеум», где стартовый свисток прозвучит в 05:00 по мск. Прогноз на Чили — Аргентина.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.00
  • Играть!
    •

    Чили

    Предыдущая встреча сборной Чили против команды Аргентины состоялась ровно за два месяца до их грядущей игры. В поединке за 3-е место Кубка Америки «Ла Роха» проиграла 1:2.

    Чилийцы выигрывали в предыдущих двух розыгрышах турнира, но в этот раз на третий трофей не хватило удачи. Неожиданно коллектив уступил в полуфинале Перу со счетом 0:3.

    Для них это будет уже четвертое противостояние с аргентинцами кряду. Если смотреть по игре, то оно может закончиться победой для номинальных хозяев, но только в случае использования голевых моментов.

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru ТВLIVEИгратьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Аргентина

    На Копа Америка-2019 Аргентина показала, что не так уж у нее все гладко. Несмотря на то, что Лионель Месси работает в поте лица, этого все равно оказывается недостаточно.

    Явные проблемы в обороне и недочеты в атакующей игре, наверное, и стали причиной, по которой коллектив не дошел до финала.

    Из группы «бело-голубые» вышли на Венесуэлу, у которой удалось выиграть со счетом 2:0. Ну а после этого судьба свела команду с Бразилией: те самые 0:2 вернулись Аргентине, только жертвой стали именно «полосатые».

    Напомним, что аргентинская сборная в двух прошлых розыгрышах доходила до финала, однако в обоих случаях терпела поражение от Чили с одинаковым результатом 0:1.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям, коэффициент на победу которых равен 2,0, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,7, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что Аргентина выиграет, и обе команды забьют за 4,0. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Сегодня в 15:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Армения — Италия
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Румыния — Испания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ирландия — Швейцария
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Лихтенштейн
  • Сегодня в 21:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Норвегия — Мальта
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Израиль — Македония
  • Сегодня в 21:45
    •  1.44
  • Прогноз на матч Гибралтар — Дания
  • Сегодня в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Швеция
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Финляндия — Греция
  • Сегодня в 21:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Элина Свитолина — Серена Уильямс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Уэльс — Азербайджан
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
  • Послезавтра в 23:50
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Брага»
  • Разгрузили календарь. «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
    • 01:59 30/08/2019     «Локомотив» — «Ростов»
  • Магия Шомуродова и подвиг Чернова подарили «Ростову» лидерство в РПЛ
    • 00:42 01/09/2019     Антуан Гризманн
  • Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынок
    • 20:55 03/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Чили — Аргентина. Прогноз (к. 4.0) и ставки на товарищеский матч 6 сентября 2019 года. Прогноз на Чили — Аргентина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
    Тоже интересно
    Даниил Медведев Теннис Медведев победил Вавринку и американскую публикуСМИ — о победе Медведева над Вавринкой в четвертьфинале US Open Вчера в 11:450
  • 18:05
    • Дзюба признан лучшим игроком августа по версии болельщиков «Зенита»
  • 18:04
    • «Салават Юлаев» на выезде обыграл «Куньлунь»
  • 01:22
    • Берреттини обыграл Монфиса и вышел в полуфинал US Open
    Антуан Гризманн Футбол Гризманн и остальные. Кто порвал трансферный рынокСамые громкие сделки минувшего лета 03/09/2019 в 20:550
  • Экспресс дня

  • Кто станет последними участниками полуфиналов US Open-2019?
  • 3.76
    •
  • 00:25
    • Польша вышла в полуфинал женского ЧЕ по волейболу
  • 00:12
    • Тренер «Зенита»: Малком приехал в Россию, чтобы вернуться в сборную Бразилии
  • 23:55
    • Габулов: Матч с ЦСКА — шанс проявить себя для игроков «Алании»
    Неймар Футбол Закрытие трансферного окна. Лето 2019Онлайн последнего дня летней трансферной кампании 2019 года. РПЛ и другие турниры в последней попытке усилиться или заработать. И Неймар 03/09/2019 в 02:540
  • 23:49
    • Дзагоев рад, что в Кубке ЦСКА сыграет против «Алании»
  • 23:34
    • Бенчич впервые вышла в полуфинал турнира «Большого Шлема»
  • 23:21
    • «Сочи» победил «Нефтехимик»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие