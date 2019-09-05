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    Итальянцы снова останутся «сухими»?

    Армения — Италия. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Евро-2020 5 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз на Армения — Италия
    Фабио Квальярелла
    5 сентября в Ереване на стадионе «Республиканский» состоится поединок отборочного цикла Евро-2020, в котором встретятся сборные Армении и Италии. Матч группы J начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Армения — Италия.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа J 05 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 11.50
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 1.25
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    Армения

    На этом Евро Армения стартовала с двух поражений. Сначала хозяева проиграли Боснии и Герцеговине 2:1, а затем уступили в домашней игре с Финляндией 0:2.

    После этого команда взяла 6 важных очков. Армянам удалось нащупать слабину у Лихтенштейна (3:0). В последний раз «красные» противостояли Греции на выезде. Там они сумели добыть победу со счетом 2:3.

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    Основной ударной силой являются такие футболисты как Карапетян, Казарян и Мхитарян. Первые два забили по два гола, а второй оформил один точный удар.

    На данный момент Армения третья. На счету сборной 6 очков и это шанс вплотную приблизиться к сборной Финляндии.

    Италия

    Итальянцы лидируют в группе J. Команда Роберто Манчини набрала 12 пунктов, выиграв все 4 матча. Более того, Италия в 3 из 4 поединков переигрывала соперника «всухую».

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    Сначала был успех в матче с финнами — счет 2:0. После последовала победа над Лихтенштейном со счетом 6:0. В Греции «лазурные» забили 3 безответных гола. Лишь Босния и Герцеговина смогла распечатать ворота Squadra Azzurra, проиграв 2:1.

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    • Отметим, что для Италии это уже 8 беспроигрышная встреча кряду под руководством Манчини. Команда побеждала в 5 последних поединках.

    Чаще всего голами отмечались Квальярелла, Верратти, Кин, Инсинье и Барелла.

    Прогноз

    Италия, безусловно, фаворит этого противостояния. Коэффициенты на победу составляют 12.0 и 1.27 соответственно.

    Такой машине армяне вряд ли смогут предъявить что-то серьезное, поэтому чуда ожидать не стоит.

    Голы мы точно увидим. Все-таки забивать есть кому, что у тех, что у других. Однако забьет ли Армения, сложно ответить. Мы хотим предложить вариант для ставки — Италия победит и не пропустит за 1.87. Команда играла на ноль в 6 из 7 последних выступлений. 0

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    Армения — Италия. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Евро-2020 5 сентября 2019 года. Прогноз на Армения — Италия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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