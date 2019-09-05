Армения — Италия. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч Евро-2020 5 сентября 2019 года

5 сентября в Ереване на стадионе «Республиканский» состоится поединок отборочного цикла Евро-2020, в котором встретятся сборные Армении и Италии. Матч группы J начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Армения — Италия.

Армения

На этом Евро Армения стартовала с двух поражений. Сначала хозяева проиграли Боснии и Герцеговине 2:1, а затем уступили в домашней игре с Финляндией 0:2.

После этого команда взяла 6 важных очков. Армянам удалось нащупать слабину у Лихтенштейна (3:0). В последний раз «красные» противостояли Греции на выезде. Там они сумели добыть победу со счетом 2:3.

Все прогнозы на Евро-2020

Основной ударной силой являются такие футболисты как Карапетян, Казарян и Мхитарян. Первые два забили по два гола, а второй оформил один точный удар.

На данный момент Армения третья. На счету сборной 6 очков и это шанс вплотную приблизиться к сборной Финляндии.

Италия

Итальянцы лидируют в группе J. Команда Роберто Манчини набрала 12 пунктов, выиграв все 4 матча. Более того, Италия в 3 из 4 поединков переигрывала соперника «всухую».

Сначала был успех в матче с финнами — счет 2:0. После последовала победа над Лихтенштейном со счетом 6:0. В Греции «лазурные» забили 3 безответных гола. Лишь Босния и Герцеговина смогла распечатать ворота Squadra Azzurra, проиграв 2:1.

Отметим, что для Италии это уже 8 беспроигрышная встреча кряду под руководством Манчини. Команда побеждала в 5 последних поединках.

Чаще всего голами отмечались Квальярелла, Верратти, Кин, Инсинье и Барелла.

Прогноз

Италия, безусловно, фаворит этого противостояния. Коэффициенты на победу составляют 12.0 и 1.27 соответственно.

Такой машине армяне вряд ли смогут предъявить что-то серьезное, поэтому чуда ожидать не стоит.

Голы мы точно увидим. Все-таки забивать есть кому, что у тех, что у других. Однако забьет ли Армения, сложно ответить. Мы хотим предложить вариант для ставки — Италия победит и не пропустит за 1.87. Команда играла на ноль в 6 из 7 последних выступлений. 0