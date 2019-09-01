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    Кто станет победителем в римском дерби?

    «Лацио» — «Рома». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч Серии А 1 сентября 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Лацио Прогнозы на Рому
    Прогноз на «Лацио» — «Рома»
    Хоакин Корреа и Чиро Иммобиле
    Римское дерби ожидается на стадионе «Олимпико» 1 сентября. В рамках этого исторического противостояния сойдутся «Лацио» и «Рома». Начало матча в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Лацио» — «Рома».

    «Лацио»

    «Лацио» сумел стартовать с победы. Команда Симоне Индзаги выиграла на выезде у «Сампдории» со счетом 0:3. Таким образом, клуб стал третьим и в случае очередной победы может обойти лидера Серии А «Болонью».

    Если зацепить и предсезонную подготовку, то получится, что «лациале» выиграли последние 8 матчей. Также можно добавить, что уже 7 матчей Серии А кряду с участием «Лацио» завершаются при трех и более забитых голах.

    Все прогнозы на Серию А

    Из травмированных в составе лишь Джордан Лукаку. Есть проблемы у Кишны, но его участие пока что обсуждается тренерским штабом.

    «Рома»

    «Рома» не смогла стартовать с победы в отличие от своего соперника. «Рымляне» сыграли вничью с клубом «Дженоа». Счет составил 3:3. Таким образом, разница голов у номинальных гостей нулевая.

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    Это была третья ничья команды за 5 выступлений в Серии А. При этом в гостях клуб играл вничью в трех последних матчах. Четыре поединка Серии А «Ромы» на выезде заканчивались с тоталом меньше 2.5.

    В целом «волки» не знают вкуса поражений уже 8 игр подряд. Это если учитывать 3 товарищеских встречи в рамках предсезонной подготовки.

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    • Что касается лазарета, то туда попали Перотти и Спинаццола. Оба футболиста не примут участием в матче.

    Прогноз

    Чаще всего в противостояниях между этими командами забивается не менее двух голов. К примеру, в прошлый раз «Лацио» одолел «Рому» со счетом 3:0. Перед этим «римляне» нанесли «небесно-голубым» поражение со счетом 3:1.

    Коэффициенты даются следующие: 2.12 на хозяев, 3.40 на гостей и 3.70 на ничью.

    «Лацио» показал в прошлой игре, что с обороной у него все в порядке. А вот у «Ромы», похоже, с этим проблемы. Такая уверенная серия подопечных Индзаги подкупает, и поэтому мы предлагаем такой вариант для ставки: «Лацио» выиграет с отрывом в один мяч или будет ничья. Коэффициент составляет 2.07. 0

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    «Лацио» — «Рома». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч Серии А 1 сентября 2019 года. Прогноз на «Лацио» — «Рома». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07
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