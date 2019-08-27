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    Кто победит в белградской битве?

    «Црвена Звезда» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 27 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Црвена Звезда» — «Янг Бойз»
    Футболисты «Янг Бойз»
    Во вторник, 27 августа, «Црвена Звезда» на своем поле примет «Янг Бойз» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет в Белграде, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Янг Бойз».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 27 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 3.30
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    «Црвена Звезда»

    Свой турнирный путь в Лиге чемпионов «Црвена Звезда» начала с первого квалификационного раунда, в котором прошла литовскую «Судуву» (0:0 и 2:1).

    Затем белградская команда оказалась сильнее финского ХИКа (2:0 и 1:2) и датского «Копенгагена» (1:1 и 1:1, 7:6 — по пенальти).

    В первом матче раунда плей-офф чемпионы Сербии в Швейцарии сыграли вничью с «Янг Бойз» (2:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В четырех стартовых турах сербской Суперлиги «Црвена Звезда» одержала четыре победы с общим счетом 9:2.

    «Янг Бойз»

    Футболисты «Янг Бойз» напрямую попали в раунд плей-офф Лиги чемпионов. На своем поле победить «Црвену Звезду» (2:2) им не удалось, хотя в целом они владели инициативой и больше атаковали.

    В пяти сыгранных турах швейцарской Суперлиги «пчелы» одержали четыре победы и один раз сыграли вничью, что позволяет им занимать первое место в турнирной таблице.

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    • В своем последнем матче подопечные Херардо Сеоане у себя дома нанесли крупное поражение «Цюриху» (4:0).

    Добавим, что в 1/32 финала Кубка Швейцарии «Янг Бойз» прошли «Этуаль Руж» (1:0), одержав минимальную победу.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Црвены Звезды» — 2.45, победа «Янг Бойз» — 2.90, ничья — 3.70.

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    Предсказать победителя этой пары очень сложно, но нет никаких сомнений, что на поле развернется настоящая битва, поскольку выход в групповой этап Лиги чемпионов является желанной целью для каждого клуба.

    Чуть в более выигрышном положении находятся белградцы, которых устроит нулевая ничья, но мы бы не стали рассчитывать на то, что хозяева поля удержат свои ворота на замке, учитывая то, как проходила швейцарская встреча.

    Игра вновь должна получиться результативной, поэтому наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 1.82.

    Еще один интересный вариант — «проход гостей» за 2.50. Все-таки у «Янг Бойз» довольно опытная и сильная команда, которая способна огорчить белградскую публику. 0

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    «Црвена Звезда» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 27 августа 2019 года. Прогноз на «Црвена Звезда» — «Янг Бойз». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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