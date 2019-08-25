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    «Барселона» — «Бетис». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч испанской Примеры 25 августа 2019 года

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    Прогноз на «Барселона» — «Бетис»
    Антуан Гризманн
    В воскресенье, 25 августа, «Барселона» будет принимать на своем поле «Бетис» в рамках второго тура испанской Примеры. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Барселона» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 25 Августа 2019 года
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    «Барселона»

    Каталонцы в прошлом сезоне защитили свой чемпионский титул, опередив второй «Атлетико» аж на 11 пунктов.

    В предсезонной подготовке «сине-гранатовые» сыграли пять товарищеских матчей, где выиграли в четырех из них при одном поражении. В последних двух встречах они нанесли поражения итальянскому «Наполи» — 2:1 и 4:0.

    В летнее трансферное окно «Барселона» приобрела Антуана Гризманна у «Атлетико» и Френки де Йонга у «Аякса».

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    Стартовый тур принес для подопечных Эрнесто Вальверде разочарование. При лучших шансах победить они в итоге проиграли «Атлетику» (0:1) в Бильбао.

    «Бетис»

    По итогам прошлого сезона «Бетис» не попал в еврокубки, отстав от их зоны на три балла. Команда заняла 10-е место с 50 очками в активе, хотя ее нельзя было назвать середняком.

    По ходу предсезонной подготовки «Огурцы» провели восемь контрольных поединков. В четырех из них они победили, а в еще в четырех проиграли.

    Старт в Примере выдался неудачным для подопечных Руби. В первом туре они проиграли в домашних стенах одному из аутсайдеров прошлого сезона «Вальядолиду» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,27, тогда как успех гостей оценивается в 11,0, а ничья — в 5,8.

    Рекомендуем ставить на то, что «Барселона» выиграет, и в матче будет забито четыре или более голов за 2,05. 0

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    «Барселона» — «Бетис». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч испанской Примеры 25 августа 2019 года. Прогноз на «Барселона» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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