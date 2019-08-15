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    Сподобится ли «Хаугесунн» на сенсацию против ПСВ?

    ПСВ — «Хаугесунн». Прогноз (к. 2.3) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на ПСВ
    Прогноз на ПСВ — «Хаугесунн»
    ПСВ выиграл 1:0 на выезде в первом матче
    В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы нидерландский ПСВ на своем поле примет норвежский «Хаугесунн». Встреча начнется в 21:30 по Москве. Прогноз на ПСВ — «Хаугесунн».

    ПСВ

    В прошлом сезоне ПСВ занял второе место в чемпионате Нидерландов, получив возможность сыграть в квалификации ЛЧ, где они стартовали со второго раунда.

    В соперники голландцам достался швейцарский «Базель», который был обыгран в Эйндховене со счетом 3:2. Затем ПСВ в матче за Суперкубок Голландии уступил «Аяксу» (0:2).

    Ответный матч с «Базелем» завершился выездным поражением 1:2 и по сумме двух матчей ПСВ вылетел из Лиги чемпионов, отправившись в квалификацию Лиги Европы.

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    В двух стартовых матчах чемпионата Голландии ПСВ на выезде сыграл вничью с «Твенте» (1:1) и обыграл дома «Ден Хааг» (3:1).

    В первом поединке против нынешнего соперника «Крестьяне» выиграли 1:0 в гостях.

    «Хаугесунн»

    «Арабы» проводят лишь третий сезон в норвежской Элитсериен, и неожиданно удачное выступление в прошлом году позволило команде Йостейна Гриндхауга попробовать свои силы в еврокубках.

    В первом раунде квалификации «Хаугесунн» одержал две победы над «Клифтонвиллом» из Северной Ирландии, победив на выезде 1:0 и разгромив соперника дома 5:1.

    Между этими матчами в рамках чемпионата Норвегии «Хаугесунн» на своем поле разгромил «Тромсе» со счетом 5:1.

    Во втором раунде квалификации норвежцы выбили крепкий австрийский «Штурм», победив дома 2:0, проиграв на выезде 1:2, но пройдя дальше за счет гостевого гола.

    «Хаугесунн» уже четыре поединка кряду во всех турнирах не знает побед. На прошлых выходных он уступил дома «Ранхейму» (0:1) дома в чемпионате страны.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11, тогда как успех гостей оценивается в 26,0, а ничья — в 8,5.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,3. 0

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    ПСВ — «Хаугесунн». Прогноз (к. 2.3) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 15 августа 2019 года. Прогноз на ПСВ — «Хаугесунн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30
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