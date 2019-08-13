«Аякс» — ПАОК. Прогноз (к. 4.33) и ставки на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

«Аякс»
«Аякс» стал чемпионом нидерландской Эредивизии в прошлом сезоне. Этого амстердамцам и их фанатам пришлось ждать пять лет.
Подробности того, как подопечные Эрика тен Хага провели розыгрыш Лиги чемпионов минувшей кампании, еще свежи в памяти.
Едва не опередив в группе «Баварию», они сенсационно прошли «Реал», «Ювентус» и только на последних секундах матча уступили «Тоттенхэму» путевку в финал.
В первом матче новой Лиги чемпионов против нынешнего соперника амстердамцы сыграли вничью 2:2 на выезде.
В стартовавшем сезоне Эредивизии коллектив сыграл в первом туре с аналогичным счетом против «Витесса» в гостях, но во втором разгромил дома «Эммен» (5:0).
ПАОК
В минувшем сезоне ПАОК завоевал чемпионский титул в греческой Суперлиге. Тем самым клуб завоевал свои первые за 34 года золотые медали.
Тем не менее, в прошлом сезоне команда участвовала в Лиге чемпионов как вице-чемпион страны. Пройти в групповой этап, однако не удалось, ведь после прохода «Базеля» и московского «Спартака» ее путь перешла «Бенфика».
Первый матч против голландского чемпиона был первым в новом сезоне для подопечных Абела Феррейры. В семи товарищеских поединках межсезонья они потерпели только одно поражение (в первом из них) и выиграли четыре предыдущие встречи.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,4, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,8.
Рекомендуем ставить на то, что в первом тайме будет ничья, а матч в итоге выиграет «Аякс» за 4,33. 0