«Аякс» — ПАОК. Прогноз (к. 4.33) и ставки на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

Во вторник, 13 августа, в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов нидерландский «Аякс» на своем поле примет греческий ПАОК. Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на «Аякс» — ПАОК.

«Аякс»

«Аякс» стал чемпионом нидерландской Эредивизии в прошлом сезоне. Этого амстердамцам и их фанатам пришлось ждать пять лет.

Подробности того, как подопечные Эрика тен Хага провели розыгрыш Лиги чемпионов минувшей кампании, еще свежи в памяти.

Едва не опередив в группе «Баварию», они сенсационно прошли «Реал», «Ювентус» и только на последних секундах матча уступили «Тоттенхэму» путевку в финал.

В первом матче новой Лиги чемпионов против нынешнего соперника амстердамцы сыграли вничью 2:2 на выезде.

В стартовавшем сезоне Эредивизии коллектив сыграл в первом туре с аналогичным счетом против «Витесса» в гостях, но во втором разгромил дома «Эммен» (5:0).

ПАОК

В минувшем сезоне ПАОК завоевал чемпионский титул в греческой Суперлиге. Тем самым клуб завоевал свои первые за 34 года золотые медали.

Тем не менее, в прошлом сезоне команда участвовала в Лиге чемпионов как вице-чемпион страны. Пройти в групповой этап, однако не удалось, ведь после прохода «Базеля» и московского «Спартака» ее путь перешла «Бенфика».

Все прогнозы на футбол

Первый матч против голландского чемпиона был первым в новом сезоне для подопечных Абела Феррейры. В семи товарищеских поединках межсезонья они потерпели только одно поражение (в первом из них) и выиграли четыре предыдущие встречи.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,4, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,8.

Рекомендуем ставить на то, что в первом тайме будет ничья, а матч в итоге выиграет «Аякс» за 4,33. 0