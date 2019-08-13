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    Создаст ли ПАОК проблемы «Аяксу» в Амстердаме?

    «Аякс» — ПАОК. Прогноз (к. 4.33) и ставки на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на ПАОК Прогнозы на Аякс
    Прогноз на «Аякс» — ПАОК
    «Аякс» сыграл вничью 2:2 в первом матче на выезде
    Во вторник, 13 августа, в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов нидерландский «Аякс» на своем поле примет греческий ПАОК. Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на «Аякс» — ПАОК.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 5.15
  • 2
  • 8.30
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    «Аякс»

    «Аякс» стал чемпионом нидерландской Эредивизии в прошлом сезоне. Этого амстердамцам и их фанатам пришлось ждать пять лет.

    Подробности того, как подопечные Эрика тен Хага провели розыгрыш Лиги чемпионов минувшей кампании, еще свежи в памяти.

    Едва не опередив в группе «Баварию», они сенсационно прошли «Реал», «Ювентус» и только на последних секундах матча уступили «Тоттенхэму» путевку в финал.

    В первом матче новой Лиги чемпионов против нынешнего соперника амстердамцы сыграли вничью 2:2 на выезде.

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  • 23/07/2019

    • В стартовавшем сезоне Эредивизии коллектив сыграл в первом туре с аналогичным счетом против «Витесса» в гостях, но во втором разгромил дома «Эммен» (5:0).

    ПАОК

    В минувшем сезоне ПАОК завоевал чемпионский титул в греческой Суперлиге. Тем самым клуб завоевал свои первые за 34 года золотые медали.

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    Тем не менее, в прошлом сезоне команда участвовала в Лиге чемпионов как вице-чемпион страны. Пройти в групповой этап, однако не удалось, ведь после прохода «Базеля» и московского «Спартака» ее путь перешла «Бенфика».

    Все прогнозы на футбол

    Первый матч против голландского чемпиона был первым в новом сезоне для подопечных Абела Феррейры. В семи товарищеских поединках межсезонья они потерпели только одно поражение (в первом из них) и выиграли четыре предыдущие встречи.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,4, тогда как успех гостей оценивается в 7,5, а ничья — в 4,8.

    Рекомендуем ставить на то, что в первом тайме будет ничья, а матч в итоге выиграет «Аякс» за 4,33. 0

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    «Аякс» — ПАОК. Прогноз (к. 4.33) и ставки на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года. Прогноз на «Аякс» — ПАОК. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33
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