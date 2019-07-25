ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пепе«Драконы» против «быков». Соперник силен, но шансы есть Гарет БейлТрансферный дайджест. 16-22 июля Гарет БэйлГарет Бэйл и неизвестность. Где окажется суперзвезда?
  • 08:00
    • «Спартак» договорился о трансфере хавбека ПСВ
  • 15:44
    • «Спартак» сыграет со швейцарцами в квалификации Лиги Европы
  • 00:04
    • «Барселона» предложит Месси контракт до 2023 года
  • 23:16
    • Роналду не будет предъявлено обвинение в изнасиловании
  • 21:07
    • «Реал» — третий в списке самых дорогих спортивных клубов мира
  • 20:55
    • Российские рапиристки завоевали командное золото на ЧМ
  • 22/07
    • Стал известен соперник «Краснодара» в квалификационном раунде Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Одержит ли «Бенфика» вторую победу подряд на МКЧ?

    «Фиорентина» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 25 июля 2019 года

    Прогнозы на Международный кубок чемпионов Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз на «Фиорентина» — «Бенфика»
    Харис Сеферович
    В четверг, 25 июля, итальянская «Фиорентина» в рамках Международного кубка чемпионов сыграет с португальской «Бенфикой». Встреча, которая пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в США, начнется в 02:00 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Бенфика».

    «Фиорентина»

    Флорентийская команда закончила минувший чемпионат Италии на 16-й строке, опередив зону вылета всего лишь на три балла.

    «Фиорентина» успела провести на этом турнире уже два поединка. Первым соперником итальянцев был клуб из Мексики — «Гвадалахара Чивас».

    «Фиалки» смогли добиться победы со счетом 2:1, переиграв своего оппонента во всех компонентах. Во втором туре МКЧ «фиолетовые» крупно проиграли лондонскому «Арсеналу» — 0:3.

  • Гарет Бэйл и неизвестность. Где окажется суперзвезда?
  • Валлийский форвард пока не знает, где продолжит карьеру
  • Вчера

    • Отметим, что победа над мексиканцами оказалась первой для «Фиорентины» в последних 19-ти поединках с учетом всех турниров. До этого она праздновала викторию аж 17 февраля.

    «Бенфика»

    «Бенфика» по итогам прошлого сезона смогла выиграть чемпионат Португалии, опередив второе «Порту» всего лишь на два пункта.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    После завершения португальского первенства, «орлы» в межсезонье сыграли в двух товарищеских встречах. Сначала они уступили бельгийскому «Андерлехту» (1:2), а затем разгромили португальскую «Академику» — 8:0.

    Все прогнозы на футбол

    В первом матче на Международном кубке чемпионов португальский коллектив крупно обыграл мексиканскую «Гвадалахару» со счетом 3:0.

    Эти команды играли между собой на МКЧ-2015. И тогда «Фиорентина» выиграла у «Бенфики» по пенальти. Основное время закончилось 0:0.

    Прогноз на «Фиорентина» — «Бенфика»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным гостям. На победу «Бенфики» предлагают — 1.84.

    На победу «Фиорентины» дают — 4.00, ничья оценена — в 4.05.

    Итальянская команда, которая на данный момент переживает не лучшие времена, скорее всего, проиграет чемпиону Португалии. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.19
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Линкольн
  • Сегодня в 18:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Линкольн
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — Линфилд
  • Сегодня в 18:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Шкендия — Дюделанж
  • Сегодня в 18:55
    •  3.20
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Олимпиакос
  • Сегодня в 20:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Сабуртало — Динамо Загреб
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСВ — Базель
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Санта-Колома — Астана
  • Сегодня в 21:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нью-Сейнтс — Копенгаген
  • Сегодня в 21:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч ТНС — Копенгаген
  • Сегодня в 21:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Сутьеска — АПОЭЛ
  • Сегодня в 21:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Тре Пенне — Судува
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Крузейро
  • Завтра в 01:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Арсенал
  • Завтра в 02:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гарри Магуайр
  • Потенциальный новичок «МЮ». Является ли Магуайр лучшим защитником в мире?
    • 12:26 17/07/2019     Багдад Бунеджа
  • Сенегал — Алжир. Пять выводов после финала Кубка Африки
    • 18:07 20/07/2019     Маттейс де Лигт
  • Идеальная пара. Походит ли де Лигт «Ювентусу»?
    • 15:56 19/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Фиорентина» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 25 июля 2019 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Бенфика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
    Тоже интересно
    Футболисты «Спартака» Футбол «Спартак» в отборе ЛЕ сыграет против бывшей команды ЯкинаСМИ — о сопернике «Спартака» в квалификации Лиги Европы 11:510
  • 10:01
    • «Зенит» может подписать игрока «Милана»
  • 12:58
    • Бышовец: У «Краснодара» будут сложности с «Порту»
  • 12:43
    • «Айнтрахт» претендует на двух игроков дортмундской «Боруссии»
    «Зенит» Футбол Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победилРеакция спортивных СМИ на выездную победу «Зенита» над «Сочи» Вчера в 02:100
  • Экспресс дня

  • Сделают ли хороший задел чемпионы Литвы, Армении и Казахстана еще в первой игре?
  • 2.19
    •
  • 12:30
    • Азар: Если «Реал» не возьмет Лигу чемпионов, то болельщики нас не поймут
  • 12:14
    • Ребров продлил контракт с «Ференцварошем»
  • 10:48
    • Мозгов не сыграет за сборную России на чемпионате мира в Китае
    «Локомотив» — «Тамбов» Футбол Задушенная сенсация. «Локомотив» одолел «Тамбов» на классеВолевая победа «Локомотива» над «Тамбовом» — в нашем обзоре прессы Вчера в 01:130
  • 10:34
    • Экс-игрок «Атлетико» подписал контракт с «Фламенго»
  • 10:18
    • Сарри настаивает на приобретении защитника «Тоттенхэма»
  • 08:45
    • «Ювентус» включился в борьбу за Неймара
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие