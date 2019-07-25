«Фиорентина» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 25 июля 2019 года

В четверг, 25 июля, итальянская «Фиорентина» в рамках Международного кубка чемпионов сыграет с португальской «Бенфикой». Встреча, которая пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в США, начнется в 02:00 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Бенфика».

«Фиорентина»

Флорентийская команда закончила минувший чемпионат Италии на 16-й строке, опередив зону вылета всего лишь на три балла.

«Фиорентина» успела провести на этом турнире уже два поединка. Первым соперником итальянцев был клуб из Мексики — «Гвадалахара Чивас».

«Фиалки» смогли добиться победы со счетом 2:1, переиграв своего оппонента во всех компонентах. Во втором туре МКЧ «фиолетовые» крупно проиграли лондонскому «Арсеналу» — 0:3.

Отметим, что победа над мексиканцами оказалась первой для «Фиорентины» в последних 19-ти поединках с учетом всех турниров. До этого она праздновала викторию аж 17 февраля.

«Бенфика»

«Бенфика» по итогам прошлого сезона смогла выиграть чемпионат Португалии, опередив второе «Порту» всего лишь на два пункта.

После завершения португальского первенства, «орлы» в межсезонье сыграли в двух товарищеских встречах. Сначала они уступили бельгийскому «Андерлехту» (1:2), а затем разгромили португальскую «Академику» — 8:0.

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В первом матче на Международном кубке чемпионов португальский коллектив крупно обыграл мексиканскую «Гвадалахару» со счетом 3:0.

Эти команды играли между собой на МКЧ-2015. И тогда «Фиорентина» выиграла у «Бенфики» по пенальти. Основное время закончилось 0:0.

Прогноз на «Фиорентина» — «Бенфика»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение номинальным гостям. На победу «Бенфики» предлагают — 1.84.

На победу «Фиорентины» дают — 4.00, ничья оценена — в 4.05.

Итальянская команда, которая на данный момент переживает не лучшие времена, скорее всего, проиграет чемпиону Португалии. 0