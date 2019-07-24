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    «Марибор» обыграет АИК на своей арене

    «Марибор» — АИК. Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Марибор» — АИК
    Дино Хотич
    В среду, 24 июля, в первом поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов словенский «Марибор» на своем стадионе «Людски врт» примет шведский АИК. Начало игры — 21:15 по мск. Прогноз на «Марибор» — АИК.

    «Марибор»

    «Марибор» легко преодолел барьер первого раунда отбора Лиги чемпионов, одолев двух встречах чемпиона Исландии «Валюр». В гостях словенцы победили 3:0, а дома — 2:0.

    Два года тому назад «фиалки» пробивались в групповой этап чемпионской лиги, выбив в квалификации троих соперников, но в группе заняли последнее место, набрав три очка (два из них в игре с московским «Спартаком» — по 1:1).

    В минувшем сезоне «фиолетовые» принимали участие в Лиге Европы, где прошли два раунда, а на третьем этапе отбора были выбиты шотландским «Рейнджерсом» (0:0 и 1:3).

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    • В недавно стартовавшем чемпионате Словении «Марибор» провел две игры и набрал всего лишь один балл.

    АИК

    На первой стадии отбора этой еврокомпании стокгольмский клуб прошел армянский «Арарат», после гостевого проигрыша 1:2, шведы дома победили с нужным результатом 3:1 и прошли дальше.

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    За минувшие четыре евротурнра (во всех случаях Лига Европы) «Gnaget» три раза преодолевал два барьера, а в прошлом году только один.

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    Сначала шведский коллектив только по итогам овертайма прошел ирландский «Шемрок Роверс» (1:0 и 1:1 ОТ), а на следующем этапе был выбит датским «Норшелланном» (да раза по 0:1).

    После 17 туров текущего чемпионата Швеции АИК с 34 баллом идет на второй позиции, уступая первому «Мальме» один пункт, но провел на матч больше.

    Прогноз на «Марибор» — АИК

    Прогнозируем, что чемпион Словении в родных пенатах обыграет шведского чемпиона. 0

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    «Марибор» — АИК. Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 24 июля 2019 года. Прогноз на «Марибор» — АИК. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.65
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