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    «Карабах» должен использовать свой опыт выступлений в еврокубках

    «Дандолк» — «Карабах». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги чемпионов 24 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов
    Прогноз на «Дандолк» — «Карабах»
    Максим Медведев
    В Ирландии состоится поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между местным клубом «Дандолк» и азербайджанской командой «Карабах». Матч пройдет в одноименном городе на стадионе «Ориель». Судья даст стартовый свисток в 21:45 по мск. Прогноз на «Дандолк» — «Карабах».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 24 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.40
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    «Дандолк»

    В квалификационной стадии Лиги чемпионов «Дандолк» стартовал с первого раунда. Там команда встречалась с ФК «Рига». Дома коллектив расписал с соперником нулевую ничью, а на выезде сумел выиграть, только для этого понадобилась серия пенальти.

    Вообще ирландцы еще ни разу в своей истории не проходили в групповой раунд ЛЧ. Чаще всего они спотыкались на стадии второго раунда квалификации. Однако в последнее время клуб регулярно получает возможность на участие в еврокубках и в сезоне 2016/2017 он даже сумел попасть в группу D Лиги Европы.

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    Поединки в ЛЧ с участием Lilywhites проходят очень «сухо». В 6 последних выступлениях команды тотал был меньше 2.5. Также коллектив из Ирландии 6 раз подряд играл вничью, а в 4 случаях играл вничью в тайме и в матче.

    «Карабах»

    «Карабах» рано начал готовиться к сезону. В конце июля команда стартовала с товарищеского поединка. До начала квалификации в ЛЧ клуб сыграл 4 матча. В первом раунде азербайджанцы противостояли клубу «Партизани».

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    По итогам команды сыграли вничью в первой игре (0:0), а уже у себя дома «скакуны» забили сопернику два безответных мяча.

    Что касается еврокубкового опыта, то здесь гости превосходят оппонента. В 5 последних сезонах клуб выступал в групповой стадии Лиги Европы и Лиги чемпионов. В ЛЧ команда пробилась в позапрошлом сезоне. Так что действительно «Карабах» в этом плане более опытен.

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    • Еще стоит заметить, что коллектив из Азербайджана не пропускал на этом турнире в 6 из 8 последних выступлений.

    Прогноз

    Гости имеют больше опыта выступлений в еврокубках. Это должно стать определяющим фактором в данном противостоянии. Также нельзя не обратить внимания на тот факт, что оба клуба стараются как можно меньше пропускать. Не исключено, что в предстоящем поединке болельщики увидят прагматичный и «сухой» футбол.

    3.40 и 2.41 — «Карабах» фаворит встречи в Ирландии. 2.90 букмекеры предлагают на ничью.

    Мы предлагаем сделать ставку на фаворита с подстраховкой. Рекомендуемый вариант — фора 2 (0) с коэффициентом 1.63. 0

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    «Дандолк» — «Карабах». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги чемпионов 24 июля 2019 года. Прогноз на «Дандолк» — «Карабах». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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