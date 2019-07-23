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    Добудет ли «Копенгаген» победу в Уэльсе?

    «Нью-Сейнтс» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.60) и ставки на тоталы второго отборочного раунда Лиги чемпионов 23 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Копенгаген
    Прогноз на «Нью-Сейнтс» — «Копенгаген»
    Уильям Квист
    23 июля чемпион Уэльса «Нью-Сейнтс» на своем поле примет датский «Копенгаген» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Игра начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на «Нью-Сейнтс» — «Копенгаген».

    «Нью-Сейнтс»

    13-кратный чемпион Уэльса на первой стадии отбора Лиги чемпионов прошел косовский «Ферроникели», сыграв дома вничью 2:2, но победив на выезде со счетом 1:0.

    За последние пять сезонов «святые» проходили первый раунд квалификации ЛЧ в четырех случаях. И только в минувшем сезоне они были выбиты македонской «Шкендией» сразу же: проиграли в гостях 0:5, но дома почти отыгрались, победив 4:0.

    После этого «Нью-Сейнтс» отправился в Лигу Европы, где сначала прошел представителя Гибралтара, но затем был выбит датским «Мидтьюлланном» (0:2 и 1:3).

    «Копенгаген»

    «Копенгаген» за последние три сезона всегда участвовал на групповых этапах (один раз в ЛЧ и два раза в ЛЕ). В двух из трех случаях датчане выходили из групп в плей-офф.

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    В минувшем евросезоне «львы» преодолели все этапы отбора в Лиге Европы и пробились на групповой этап турнира, где правда заняли последнее место.

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    В одной компании с российским «Зенитом», французским «Бордо» и чешской «Славией» 13-кратный чемпион Дании добыл одну победу при двух ничьих и трех поражениях.

    На внутренней арене «Копенгаген» успел провести только два матча чемпионата, победив в обоих этих встречах.

    Прогноз на «Нью-Сейнтс» — «Копенгаген»

    Не думаем, что у чемпиона Дании возникнут проблемы с валлийским победителем. Считаем, что датчане забьют более одного гола. 0

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    «Нью-Сейнтс» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.60) и ставки на тоталы второго отборочного раунда Лиги чемпионов 23 июля 2019 года. Прогноз на «Нью-Сейнтс» — «Копенгаген». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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