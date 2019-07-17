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    Возьмет ли Нигерия бронзу Кубка Африки?

    Тунис — Нигерия. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч за бронзу Кубка Африки 17 июля 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Туниса Прогнозы на сборную Нигерии
    Прогноз на Тунис — Нигерия
    Вилфред Ндиди
    За бронзовую награду Кубка африканских наций будут сражаться сборные Туниса и Нигерии. Матч за 3 место состоится 17 июля в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Тунис — Нигерия.
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    Футбол. Кубок Африки-2019. 3 место 17 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.50
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    Тунис

    В полуфинале сборная Туниса противостояла Сенегалу. Основное время матча завершилось при счете 0:0, однако в начале дополнительного тайма «бело-красные» пропустили автогол, который в итоге решил исход всего противостояния.

    Из 6 сыгранных матчей на турнире команда выиграла лишь 2. В четвертьфинале «карфагенские львы» одолели Мадагаскар со счетом 0:3, а перед этим они выиграли у Ганы в серии послематчевых пенальти.

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    Лучшим бомбардиром команды является Мсакни. У него 2 гола на счету. За ним сразу идет Хазри с одни мячом на счету.

    Стоит отметить, что в последний раз Тунис заходил так далеко в 2004 году. Тогда команда выиграла финал КАН у Марокко со счетом 2:1.

    Нигерия

    Нигерия потерпела поражение от Алжира, тем самым прекратив борьбу за золото. 14 июля нигерийцы проиграли с минимальным отрывом 2:1. Так что теперь «львы теранги» будут бороться за бронзу. К слову, не так давно они выиграли золото КАН. Это было в 2013 году в поединке с Буркина-Фасо.

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    В плей-офф часто начал забивать Игало. Он оформил 3 из 4 забитых мячей на турнире именно в финальной стадии. Так что этот футболист будет главной ударной силой коллектива в атаке.

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    • До поражения от Алжира «бело-зеленые» добыли две победы кряду, используя лишь основное время матча. Речь идет о противостояниях с Камеруном (3:2) и Южной Африкой (2:1).

    Получается, что Нигерия пропускала в трех последних поединках Кубка Африки.

    Прогноз

    Букмекеры практически уравняли шансы обеих команд: 2.90 дают на Тунис, 2.65 установили на Нигерию и 3.00 предлагают на ничью.

    У Нигерии команда будет немного солиднее. В плей-офф турнира нигерийцы забивают чаще. Так что, именно от них мы ждем более уверенной игры в атаке.

    Рекомендуемая ставка — проход Нигерии за 1.83. 0

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    Тунис — Нигерия. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч за бронзу Кубка Африки 17 июля 2019 года. Прогноз на Тунис — Нигерия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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