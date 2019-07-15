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    «Локомотив» не потеряет очки на старте РПЛ

    «Локомотив» — «Рубин». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч РПЛ 15 июля 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Локомотив Прогнозы на Рубин
    Прогноз на «Локомотив» — «Рубин»
    Ведран Чорлука
    В рамках первого тура чемпионата России по футболу 15 июля пройдет встреча «Локомотива» и «Рубина». Команды сыграют на «РЖД Арене» в Москве. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Рубин».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Июля 2019 года
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    «Локомотив»

    «Локомотив» начинает новый чемпионат в статусе серебряного призера и обладателя Суперкубка России.

    Из-за матча за Суперкубок для «Локо» сезон начался раньше, чем для остальных. В поединке за трофей «железнодорожники» обыграли чемпиона России — «Зенит» со счетом 3:2. Победу «Локомотиву» принесли гол Федора Смолова и дубль Алексея Миранчука. Этот трофей стал для «Локо» четвертым за последние три года.

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    • Перед поединком за Суперкубок «Локо» провел три контрольных матча. Команда Юрия Семина обыграла «Аустрию Клагенфурт» (3:1) и «Фастав Злин» (4:2), а также сыграла вничью с «Жилиной» (0:0).

    В летнее межсезонье «Локо» не был особо активен на рынке. Клуб выкупил контракт Гжегожа Крыховяка, а также подписал Дмитрия Живоглядова.

    «Рубин»

    Прошлый сезон «Рубин» завершил на одиннадцатом месте в турнирной таблице РПЛ.

    В новый сезон команда входит уже без Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Роман Шаронов.

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    В контрольных матчах в рамках предсезонной подготовки «Рубин» выступал не очень удачно. Команда проиграла «Нефтехимику» (1:2) и «Нижнему Новгороду» (0:1), а также была разгромлена ЦСКА (0:4) выиграла у «Мордовии» (4:1) и сыграла вничью с «Тамбовом» (0:0).

    Летом «Рубин» покинули Алексей Сутормин, Руслан Камболов и Владислав Пантелеев. Подписаны были Олег Данченко, Виталий Денисов, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия, Бека Микелтадзе, Константин Плиев и Карл Старфельт.

    Прогноз

    На победу «Локо» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,44, на ничейный результат — 4,20, а на победу «Рубина» — 8,70.

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    В прошлом сезоне команды встречались друг с другом четыре раза, и «Рубин» не сумел забить ни одного гола. В поединке первого круга РПЛ была зафиксирована ничья 0:0, а в матче второго круга «Локо» одержал разгромную победу со счетом 4:0. В 1/4 финала Кубка России «железнодорожники» одержали две победы с одинаковым счетом 1:0.

    Наш прогноз на матч — победа «Локомотива» и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,78.

    Также можно сделать ставку на «Обе забьют — Нет» с коэффициентом 1,58. 0

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    «Локомотив» — «Рубин». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч РПЛ 15 июля 2019 года. Прогноз на «Локомотив» — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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