Чили — Перу. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Копа Америка 4 июля 2019 года

4 июля в Порту-Алегри состоится второй полуфинальный поединок Кубка Америки 2019 года. В матче примут участие сборные Чили и Перу. Начало в 03:30 по Москве. Прогноз на Чили — Перу.

Чили

Действующий чемпион — сборная Чили — 2 раза кряду выиграла на Копа Америка. И снова команда в шаге от финала. На пути стоит Перу, и чилийцы обыгрывали этого соперника в 13 из 14 последних встреч.

На прошлой стадии «красные» играли с Колумбией. Решить все вопросы удалось лишь в серии послематчевых пенальти. В напряженной борьбе коллектив дождался первого промаха со стороны «кофейщиков» и затем Алексис Санчес поставил точку, реализовав последний 11-метровый удар.

Календарь и таблица Кубка Америки-2019

По составу вроде бы все в порядке. Никто из основных футболистов не травмирован. Возможно, что какие-то перестановки Рейнальдо Руэда все-таки сделает, но только с целью освежить основной состав.

Лучшими снайперами сборной Чили являются Варгас и Санчес. У них по 2 гола. Арангуис — лучший ассистент с 3 результативными передачами.

Перу

Перуанцы «отпахали» в четвертьфинале, где они встречались с Уругваем. В каком-то смысле «инкам» повезло, однако это теперь не важно. Перу уже совершенно точно будет сражаться за призовые места.

«Бело-красные» тоже решали все вопросы в серии пенальти. Всего один промах со стороны Луиса Суареса позволил команде выйти в 1/2 финала турнира. К слову, в последний раз коллектив доходил до этой стадии в 2015 году. Тогда Перу также попала на Чили и уступила 2:1, а в матче за 3 место выиграла у Парагвая 2:0.

В целом перуанцы выглядят довольно сбалансированным коллективом, который, по всей видимости, решительно настроен дойти до самого конца, чтобы, в конце концов, снять проклятие вылетов на стадии полуфинала.

Прогноз

1.92 дают на победу Чили и 4.70 предлагают на успех Перу. На проход установлены следующие коэффициенты: 1.45 и 2.90 соответственно.

Полагаем, что голы в основное время будут. Для взятия ворот чилийцы получат больше шансов, но и у Перу должны появиться свои возможности. Все-таки оборона «красной команды» не такая уж и безгрешная.

Берем исход с подстраховкой. Прогноз — тотал больше 2 с коэффициентом 1.85. 0