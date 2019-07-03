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    Приблизится ли Бразилия к победе на домашнем Копа Америка?

    Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Копа Америка 3 июля 2019 года

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    Прогноз на Бразилия — Аргентина
    Маркиньос
    В Белу-Оризонти на арене «Минейран» состоится латиноамериканское «классико». В рамках полуфинала Копа Америка сборная Бразилии будет играть со сборной Аргентины. Матч начнется в 03:30 по московскому времени. Прогноз на Бразилия — Аргентина.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Полуфинал 03 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.70
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    Бразилия

    Бразильцы уверенно движутся в сторону трофея Копа Америка. Похоже, команда решительно настроена на получение золота, и это неудивительно, ведь на кону победа в домашнем турнире.

    Тите и его коллектив не изменяют своей тактике — контроль мяча и созидательная игра на половине поля соперника. Именно так «избранные» выступили против Парагвая в 1/4 финала. Несмотря на то, что победа была достигнута только в серии пенальти, Бразилия полностью переиграла своего оппонента.

    Статистика гласит, что в поединке с парагвайцами «желто-зеленые» держали мяч 70% игрового времени. Используя это преимущество, они нанесли 26 ударов по воротам соперника, из которых 8 стали по-настоящему опасными.

    Все прогнозы на Кубок Америки-2019

    Почему-то, кажется, что именно бразильцы смогут больше владеть мячом даже в следующий раз. И, наверное, сломать игру «пятикратных чемпионов» можно будет лишь путем ограничения во владении «круглым».

    Перед этим историческим противостоянием сборная Бразилии имеет кадровые проблемы. Фернандиньо и Ришарлисон испытывают проблемы со здоровьем, но возможно, что они все-таки окажутся в заявке.

    Аргентина

    Сборная Аргентины переиграла Венесуэлу в четвертьфинале со счетом 0:2. Команда Скалони уступила в контроле мяча, однако это не помешало ей создать больше голевых моментов для взятия ворот. Таким образом, из 5 действительно опасных ударов 2 превратились в результат.

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    И снова Лаутаро Мартинес. Не Агуэро, не Месси, а именно Мартинес — будущее аргентинской команды. На его счету 2 результативных удара. Он, к слову, открыл счет в прошлой игре.

    Наверное, атакующая тройка — Агуэро, Мартинес и Месси — все же нашли общий язык и баланс, который теперь позволяет «бело-голубым» выигрывать. Однозначно Скалони ставил именно на эту связку футболистов, поэтому их сыгранность — залог успеха всего коллектива на Кубке Америки.

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    • Можно ожидать, что аргентинцы будут играть вторым номером. Для контратак у них есть все необходимое, да и стандарты никто не отменял.

    В отличие от Бразилии, у Аргентины никто не потерялся и до полуфинала все игроки дошли здоровыми.

    Прогноз

    Если посмотреть на вероятный состав Бразилии, то можно заметить, что центр поля у них выглядит солиднее. Коутиньо, Каземиро и Артур вполне могут взять мяч под свой контроль. А учитывая уж очень активные «крылья» атаки в виде Эвертона и Жезуса, или даже Виллиана и Нереса, можно предположить, что большая часть игрового времени будет принадлежать именно «желто-зеленым».

    1.88 и 4.70 — коэффициенты на победу одной и другой команды. На проход дают 1.44 и 2.95 соответственно.

    В атаке Selecao играют более непредсказуемо, чем «бело-голубые». При этом темп атакующей игры у них намного выше. Они любят высокий прессинг, причем даже не важно, в какой части поля находится мяч. Сил на такую манеру футбола у них хватает. Они это продемонстрировали в четвертьфинале.

    Аргентина же вроде бы и создает моменты, но все-таки ей не хватает надежности при игре в обороне. Даже Катар создал пару неприятных моментов у ворот Армани. Так что такие проблемы могут выйти боком для Месси и его компании.

    Прогнозируем победу Бразилии в основное время. Пока что хозяева смотрятся лучше. К тому же, вряд ли в таком «жарком» матче не будет голов. 0

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    Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч Копа Америка 3 июля 2019 года. Прогноз на Бразилия — Аргентина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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