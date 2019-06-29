Мавритания — Ангола. Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Кубка Африки 29 июня 2019 года

В субботу, 29 июня, во втором туре группы E Кубка Африки сыграют сборные Мавритании и Анголы. Начало матча — в 17:30 мск. Прогноз на Мавритания — Ангола.

Мавритания

Сборная Мавритании вышла в финальную часть Кубок африканских наций через отборочный турнир. В групповом этапе квалификации подопечным Корентена Мартенса удалось занять второе место.

В соперники команде выпали ее грядущий оппонент в финальной части турнира, а также — Ботсвана и Буркина-Фасо. По итогам отбора она заняла второе место, проиграв первое своим грядущим оппонентам.

В первом туре континентального первенства коллектив потерпел поражение от Бенина со счетом 1:3. Из-за этого он занимает последнее, четвертое место с отставанием в три балла от лидера Мали.

Ангола

Сборная Анголы не без проблем добыла билет на поля Египта. В одном квартете с Мавританией, Буркина-Фасо и Ботсваной ангольцы финишировали первыми, но опередили третью строку всего лишь на два балла.

В шести матчах квалификации были добыты четыре победы при двух поражениях, забили в этих поединках девять мячей, а пропустили на три меньше.

Непосредственно перед КАН-2019 «Черные антилопы» провели только одну игру, в которой одолели Гвинея-Бисау (2:0), тем самым продлив выигрышную серию до трех матчей.

В первом туре подопечные Срана Василевича разошлись миром с Тунисом — 1:1. Посему перед грядущим матчем они занимают второе место с одним баллом в активе.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех номинальных хозяев поля оценивается в 4,75, а ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 за 2,62. 0