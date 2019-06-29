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    Одержит ли Ангола первую победу?

    Мавритания — Ангола. Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Кубка Африки 29 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019
    Прогноз на Мавритания — Ангола
    В первом туре Ангола сыграла вничью с Тунисом
    В субботу, 29 июня, во втором туре группы E Кубка Африки сыграют сборные Мавритании и Анголы. Начало матча — в 17:30 мск. Прогноз на Мавритания — Ангола.
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    Футбол. Кубок Африки-2019. Группа E 29 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 1.85
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    Мавритания

    Сборная Мавритании вышла в финальную часть Кубок африканских наций через отборочный турнир. В групповом этапе квалификации подопечным Корентена Мартенса удалось занять второе место.

    В соперники команде выпали ее грядущий оппонент в финальной части турнира, а также — Ботсвана и Буркина-Фасо. По итогам отбора она заняла второе место, проиграв первое своим грядущим оппонентам.

    В первом туре континентального первенства коллектив потерпел поражение от Бенина со счетом 1:3. Из-за этого он занимает последнее, четвертое место с отставанием в три балла от лидера Мали.

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    Ангола

    Сборная Анголы не без проблем добыла билет на поля Египта. В одном квартете с Мавританией, Буркина-Фасо и Ботсваной ангольцы финишировали первыми, но опередили третью строку всего лишь на два балла.

    В шести матчах квалификации были добыты четыре победы при двух поражениях, забили в этих поединках девять мячей, а пропустили на три меньше.

    Непосредственно перед КАН-2019 «Черные антилопы» провели только одну игру, в которой одолели Гвинея-Бисау (2:0), тем самым продлив выигрышную серию до трех матчей.

    В первом туре подопечные Срана Василевича разошлись миром с Тунисом — 1:1. Посему перед грядущим матчем они занимают второе место с одним баллом в активе.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех номинальных хозяев поля оценивается в 4,75, а ничья — в 3,20.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 за 2,62. 0

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    Мавритания — Ангола. Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч Кубка Африки 29 июня 2019 года. Прогноз на Мавритания — Ангола. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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