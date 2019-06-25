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    Кто выиграет группу на Кубке КОНКАКАФ?

    Гаити — Коста-Рика. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 25 июня 2019 года

    Прогнозы на Золотой кубок КОНКАКАФ-2019 Прогнозы на сборную Гаити Прогнозы на сборную Коста-Рики
    Прогноз на Гаити — Коста-Рика
    Коста-Рика уже вышла в плей-офф турнира
    Во вторник, 25 июня, в рамках третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ между собой сыграют сборные Гаити и Коста-Рики. Начало матча — в 04:00 мск. Прогноз на Гаити — Коста-Рика.

    Гаити

    В первом матче Золотого кубка соперником Гаити были Бермудские острова. Итог — победа со счетом 2:1, хотя по ходу поединка оппоненты вели 1:0.

    В следующем туре команду ожидала встреча с Никарагуа, где на сей раз все прошло легче. Уже на 22-й минуте она выигрывала, а на исходе получаса игры с лишним установился ставший окончательным результат 2:0.

    Посему подопечные Марка Коллата уже оформили путевку в четвертьфинал. По итогам двух туров они занимают второе место, уступая своему грядущему сопернику по разнице мячей.

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    Коста-Рика

    Сборная Коста-Рики успешно стартовала на Золотом кубке КОНКАКАФ, набрав три очка.

    Подопечные Густаво Матосаса в первом туре уверенно обыграли Никарагуа (4:0) благодаря голам Брайана Овьедо, Сельсо Борхеса, Элиаса Агилара и Аллана Круса.

    Поединок второго тура против Бермуд дался им сложнее, поскольку победа выразилась результатом 2:1.

    Коллектив повел в счете на исходе получаса, а в начале второго тайма удвоил свой перевес, но на 59-й минуте оппоненты свели отставанием к минимуму.

    Тем самым команда также досрочно вышла в плей-офф первенства. Имея лучшую разницу мячей, чем у Гаити, они лидирует в квартете, но все решит их очный матч.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех хозяев оценивается в 5,50, а ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что Коста-Рика выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0

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    Гаити — Коста-Рика. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 25 июня 2019 года. Прогноз на Гаити — Коста-Рика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.40
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