Гаити — Коста-Рика. Прогноз (к. 3.40) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 25 июня 2019 года

Во вторник, 25 июня, в рамках третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ между собой сыграют сборные Гаити и Коста-Рики. Начало матча — в 04:00 мск. Прогноз на Гаити — Коста-Рика.

Гаити

В первом матче Золотого кубка соперником Гаити были Бермудские острова. Итог — победа со счетом 2:1, хотя по ходу поединка оппоненты вели 1:0.

В следующем туре команду ожидала встреча с Никарагуа, где на сей раз все прошло легче. Уже на 22-й минуте она выигрывала, а на исходе получаса игры с лишним установился ставший окончательным результат 2:0.

Посему подопечные Марка Коллата уже оформили путевку в четвертьфинал. По итогам двух туров они занимают второе место, уступая своему грядущему сопернику по разнице мячей.

Коста-Рика

Сборная Коста-Рики успешно стартовала на Золотом кубке КОНКАКАФ, набрав три очка.

Подопечные Густаво Матосаса в первом туре уверенно обыграли Никарагуа (4:0) благодаря голам Брайана Овьедо, Сельсо Борхеса, Элиаса Агилара и Аллана Круса.

Поединок второго тура против Бермуд дался им сложнее, поскольку победа выразилась результатом 2:1.

Коллектив повел в счете на исходе получаса, а в начале второго тайма удвоил свой перевес, но на 59-й минуте оппоненты свели отставанием к минимуму.

Тем самым команда также досрочно вышла в плей-офф первенства. Имея лучшую разницу мячей, чем у Гаити, они лидирует в квартете, но все решит их очный матч.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех хозяев оценивается в 5,50, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что Коста-Рика выиграет, и обе команды забьют за 3,40. 0