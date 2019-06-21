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    «Фараоны» начнут КАН-2019 в эконом-режиме

    Египет — Зимбабве. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка африканских наций 21 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Египта
    Прогноз на Египет — Зимбабве
    Мохамед Салах
    В пятницу, 21 июня, в Каире в матче-открытии Кубка африканских наций сборная Египта встретится с командой Зимбабве. Начало игры — в 23:00 по мск. Прогноз на Египет — Зимбабве.

    Египет

    Сборная Египта, несмотря на то что является страной хозяйкой (из-за отказа Камеруна), проводила отборочный турнир к Кубку африканских наций.

    В квалификационном розыгрыше «Фараоны» вместе Тунисом завоевали путевки в финальную часть турнира, обойдя сборные Нигера и Эсватини (бывший Свазиленд).

    В шести матчах отбора египтяне добыли четыре победы при одной ничей и одном поражение, пришедшем на гостевой поединок против тунисцев (0:1), которым они отдали первую строку в квартете. Забили в этих играх 16 мячей, а пропустили — пять.

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    Непосредственно перед стартом КАН-2019 сборная Египта провела две контрольные встречи, где добилась викторий. Одолела Танзанию (1:0) и Гвинею (3:1).

    Зимбабве

    Национальная команда Зимбабве, в отличии от своего предстоящего, противника смогла выиграть квалификационную группу, также проиграв одну встречу.

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    В одной компании с ДР Конго, Либерией и Конго «воины» заработали 11-ть баллов, опередив вторую команду в своем квартете на два пункта. Забили девять голов, пропустили — четыре.

    Только по итогам последнего тура отборочного турнира «желто-зеленые» смогли добыть путевку в финальный турнир КАН, переиграв в домашней встрече Конго со счетом 2:0.

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    • После квалификации к КАН-2019 сборная Зимбабве приняла участие в COSAFA Cup, где заняла третье место. И также перед континентальным турниром она сыграла в двух товарищеских играх, принесшие ей две ничьи — с Нигерией (0:0) и Танзанией (1:1).

    Последний раз эти команды играли между собой в отборе к ЧМ-2014. И тогда египтяне выиграли обе встречи (2:1 и 4:2).

    Прогноз на Египет — Зимбабве

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам турнира. На победу сборной Египта предлагают — 1.16.

    На победу команды Зимбабве дают — 21.00, ничья оценена — в 6.80.

    Прогнозируем, что в матче-открытии КАН-2019 хозяева турнира должны добыть победу, но сделают это, скорее всего, с минимальным преимуществом.

    Поэтому, предлагаем поставить с форой на сборную Зимбабве. 0

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    Египет — Зимбабве. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка африканских наций 21 июня 2019 года. Прогноз на Египет — Зимбабве. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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