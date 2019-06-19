Италия U21 — Польша U21. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 19 июня 2019 года

Во втором туре молодежного чемпионата Европы-2019 группы A в итальянской Болонье пройдет поединок между сборными Италии и Польши. Начало игры — в 22:00 по мск. Прогноз на Италия U21 — Польша U21.

Италия U21

Сборная Италии на правах хозяйки турнира не принимала участия в отборочном цикле. Посему предыдущий официальный ее матч состоялся почти два года назад на том же против Испании (1:3).

Все это время она проводила исключительно контрольные поединки. Из за данный период набралось 17, в которых команда выиграла меньше половины — семь, проиграв шесть.

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Непосредственно перед стартом Евро-2019 подопечные Луиджи Ди Бьяджо не смогли победить четыре поединка кряду. Тем не менее, главное, что успех пришел на старте первенства, когда та же Испания теперь уже была повержена с аналогичным результатом 3:1.

Польша U21

Польша заняла второе место в своей отборочной группе. Она обогнала в турнирной таблице Грузию, Финляндию, Литву и Фареры, но уступила первое Дании.

Команда при этом ни разу не проиграла, сыграв вничью с Фарерами (дважды), Данией (1:1) на выезде и Финляндией (3:3) дома. После этого в стыковых матчах завоевала путевку в финальной часть благодаря победе над Португалией с общим счетом 3:2.

До начала самого турнира коллектив не знал вкуса побед в двух контрольных поединках. Однако в первом туре Евро-2019 подопечным Чеслава Михневича удалось одолеть Бельгию (3:2).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев первенства, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья — в 4,50.

Рекомендуем ставить на то, что Италия выиграет, и обе команды забьют за 3,25. 0