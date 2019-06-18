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    Как начнется Кубок Америки для Японии и Чили?

    Япония — Чили. Прогноз (к. 2.41) и ставки на матч Кубка Америки 18 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Японии Прогнозы на сборную Чили
    Прогноз на Япония — Чили
    Артуро Видаль
    18 июня состоится матч Копа Америка между командами группы C — Японией и Чили. Поединок пройдет на территории Сан-Паулу, на арене «Морумби». Начало в 22:00 мск. Прогноз на Япония — Чили.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа C 18 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.00
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.41
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    Япония

    Для сборной Японии это будет второй серьезный турнир в текущем году. С января по февраль японцы участвовали в Кубке Азии, где сумели добиться неплохого результата. Подопечные Хадзимэ Мориясу стали серебряным призером чемпионата азиатского континента среди сборных, уступив в финале Катару со счетом 1:3.

    Подготовка «синих самураев» к Кубку Америки вышла неплохой. Из 4 встреч команда проиграла только один, причем колумбийцам (0:1). Далее была победа над Боливией 1:0, ничья с Тринидадом и Тобаго 0:0 и успех в поединке с Сальвадором 2:0.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    В любом случае сборная Японии заинтересована в успешном выступлении на таком новом для нее турнире, хотя к стартовой встрече «синие» подходят с кадровыми проблемами. В первую очередь стоит отметить проблемы со здоровьем Майи Йосиды. Кроме него может не выступить Такаси Инуи.

    Чили

    У чилийцев тоже есть потери. Под вопросом участие Алексиса Санчеса, который провалил прошедший сезон в клубе и сейчас находится не в лучших кондициях. Также будет отсутствовать Клаудио Браво. Голкипер даже не попал в заявку, поскольку долгое время он залечивал травму и не успел восстановиться.

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    Стоит напомнить, что в 2016 года сборная Чили стала победителем турнира, выиграв в финале у Аргентины 0:1. Это была знаменательная победа на домашнем Кубке Америки. Лучшим бомбардиром всего чемпионата стал Эдуардо Варгас, забивший 6 голов. Он является вторым снайпером сборной после Санчеса (41 гол) с 35 голами.

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    • «Красная команда» не попала на ЧМ-2018. Так что Копа станет первым серьезным испытанием для коллектива за 2 последних года. В марте сборная провела два товарищеских матча с Мексикой и США. В первом случае было поражение 3:1, а во втором — судьи зафиксировали ничью. 7 июня Чили удалось обыграть Гаити 2:1.

    Прогноз

    Сборную Чили считают фаворитом — 8.60 против 1.44. На ничью предлагается коэффициент 4.50.

    Японская команда не пропускает уже 3 встречи кряду, поэтому сейчас у футболистов Мориясу беспроигрышная серия из 3 матчей. Чилийцы точно не находятся на пике своей формы. У коллектива давно не было важных поединков. Сборная Рейнальдо Руэды пропускала в 5 прошлых играх.

    Скорее всего, японцы будут играть от обороны, выжидая нужный момент для атаки. Чили на правах действующего чемпиона не станет отсиживаться сзади. Прогноз — Чили не проиграет и ТБ 2.5 за 2.41. В 4 из 5 прошлых выступлений номинальных гостей забивалось больше двух мячей. 0

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    Япония — Чили. Прогноз (к. 2.41) и ставки на матч Кубка Америки 18 июня 2019 года. Прогноз на Япония — Чили. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.41
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