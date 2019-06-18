Англия U21 — Франция U21. Прогноз (к. 1.81) и ставки на Евро-2019 U21 18 июня 2019 года

Во вторник, 18 июня, на чемпионате Европы-2019 U21, который проходит в Италии, сборная Англии сыграет с командой Франции. Начало встречи — 22:00 по Москве. Прогноз на Англия U21 — Франция U21.

Англия U21

Олимпийская сборная Англии в квалификационном турнире к Евро-2019 стала победителем своей группы, опередив сборные Голландии, Украины, Шотландии, Латвии и Андорры.

За десять матчей отборочного цикла «три льва» добыли восемь побед и дважды сыграли вничью, забив в этих играх 23 гола, а пропустили только четыре.

Потеряли очки англичане в отборочном турнире в только в поединках с голландцами, закончив обе встречи вничью — 0:0 и 1:1.

После завершения квалификации к Евро-2019 сборная Англии провела четыре товарищеских матча. Еще в конце прошлого года она одолели Италии (2:1) и Данию (5:1). В этом году разошлась миром с Польшей (1:1), а затем проиграла Германии (1:2).

Франция U21

Французская молодежка также выиграла свою отборочную группу на континентальный турнир, продемонстрировав еще лучший результат, чем ее предстоящий противник.

В одной компании со Словенией, Черногорией, Болгарией, Казахстаном и Люксембургом французы выиграли девять встреч при одном ничейном результате.

«Трехцветные» выиграли девять матчей подряд в квалификации, и только в последнем туре они потеряли очки в домашней игре со Словенией (1:1).

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При подготовке к финальной части розыгрыша сборная Франции провела пять матчей, в которых только раз выиграла, одолела дома Бельгию (3:0). Еще две встречи французы свели вничью — с Испанией (1:1) и Германией (2:2), а также дважды проиграли — Дании (0:1) и Австрии (1:3).

Последний раз в этой вековой категории эти команды играли между собой в 2016 году. И в той встрече победу праздновали французы — 3:2.

Прогноз на Англия U21 — Франция U21

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение сборной Англии. На их победу предлагают — 2.60.

На победу команды Франции дают — 2.80, ничья оценена — в 3.25.

В поединке двух фаворитов группы, и всего турнира в целом, мы ждем забитые мячи в обе стороны. Также не исключаем, что оппоненты поделят очки в данной встрече. 0