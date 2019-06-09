ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Азар призван вернуть «Реалу» утраченное качество в атакеАзар: «Реал» купил самого ценного форварда АПЛ Федор Смолов18 вместо 16. Клубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверху Хамес РодригесБудущее Хамеса Родригеса. Мечта, реальность и АПЛ для звездного колумбийца
  • 00:37
    • Сборная Франции разгромила Корею в стартовом матче женского ЧМ-2019
  • 00:16
    • Польша победила Северную Македонию в матче отбора на Евро-2020
  • 23:47
    • Сборная Испании разгромила Фарерские острова
  • 23:38
    • Сборная Украины забила пять мячей Сербии в отборе Евро-2020
  • 23:14
    • «Реал» объявил о переходе Азара
  • 22:13
    • «Барселона» сделала запрос по трансферу Рашфорда
  • 21:27
    • «Зенит» продаст Заболотного, Набиуллина и Краневиттера
    Все новости спорта

    Свежие швейцарцы одолеют уставших англичан

    Швейцария — Англия. Прогноз (к. 2.44) и ставки на матч за третье место Лиги наций 9 июня 2019 года

    Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Англии Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на сборную Швейцарии
    Прогноз на Швейцария — Англия
    Сборная Швейцарии
    В воскресенье, 9 июня, в утешительном финале Лиги наций сборная Швейцарии сыграет с командой Англии. Матч, который пройдет на «Афонсу Энрикеш» в португальском Гимарайнше, начнется в 16:00 по мск. Прогноз на Швейцария — Англия.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A. 3-е место 09 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.05
  • Играть!
    •

    Швейцария

    Сборная Швейцарии на групповом этапе Лиги наций Дивизиона А смогла выиграть группу у Исландии и Бельгии, опередив последних только по личным встречам.

    Северян «нати» обыграли в двух поединках. Дома разгромили «викингов» со счетом 6:0, а на выезде победили скромней — 2:1. С бельгийцам обменялись викториями (1:2 — на выезде и 5:2 — на своей территории).

    После этого они взяли старт в квалификации к Евро-2020, где сначала одолели сборную Грузии на выезде (2:0), а затем расписали домашнюю ничью с Данией — 3:3.

  • Чемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил Швейцарии
  • Сборная Португалии на стадионе в Порту обыграла команду Владимира Петковича
  • 06/06/2019

    • В финальной части Лиги наций на полуфинальной стадии швейцарцы проиграли Португалии (1:3). В поединке, в котором Швейцария даже превосходила хозяев турнира в некоторых компонентах, все решил гений Криштиану Роналду, отметившийся хет-триком.

    Англия

    «Три льва» на групповом этапе Дивизиона А Лиги наций обошли сборные Испании и Хорватии, опередив испанцев на одно очко, а хорватов — на три.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    С балканской командой англичане взяли четыре балла (0:0 — на выезде и 2:1 — дома), с пиренейцами они обменялись гостевыми викториями (1:2 и 3:2).

    Все прогнозы на футбол

    Старт к отбору чемпионата Европы-2020 сборная Англии провела блестяще, одержав две разгромные победы. В первом туре крупно обыграла дома Чехию (5:0), а затем уничтожила Черногорию (5:1) в гостях.

  • Ошибки определили результат. Де Йонг реабилитировался и вывел Нидерланды в финал
  • Голландская команда в овертайме дожала сборную Англии
  • Вчера

    • В 1/2 финала Лиги наций родоначальники футбола играли со сборной Голландии, которой уступили по итогам овертайма (1:3). В основное время команды обменялись голами (1:1), а в экстра-тайме пропустили два безответных мяча.

    Последний раз эти команды играли между собой в сентябре прошлого года. И тогда в рамках товарищеской встречи англичане дома минимально обыграли швейцарцев (1:0).

    Прогноз на Швейцария — Англия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Англии. На их победу предлагают — 2.15.

    На победу Швейцарии дают — 3.50, ничья оценена — в 3.65.

    Проход: Англии — 1.60; Швейцарии — 2.44.

    Обе команды в своих полуфинальных противостояниях продемонстрировали неплохой футбол и не заслужено не попали в финал турнира.

    В утешительном финале мы отдаем предпочтение швейцарцам, которые не играли дополнительное время и провели на один день отдыха больше. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Аргентина — Никарагуа
  • Сегодня в 03:10
    •  1.69
  • Прогноз на матч Эшли Барти — Маркета Вондроушова
  • Сегодня в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Исландия — Албания
  • Сегодня в 16:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Хорватия — Уэльс
  • Сегодня в 16:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч США U20 — Эквадор U20
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Россия — Сан-Марино
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Россия — Сан-Марино
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эстония — Северная Ирландия
  • Сегодня в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Южная Корея U20 — Сенегал U20
  • Сегодня в 21:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Турция — Франция
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Белоруссия — Германия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Шотландия — Кипр
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Сегодня в 21:45
    •  1.45
  • Прогноз на матч Греция — Италия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Швейцария — Англия
  • Завтра в 16:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Крылья Советов»
  • Поражения в «стыках» не лишили «Уфу» и «Крылья» мест в элите
    • 01:25 03/06/2019     Антонио Конте
  • Конте «Ювентус» породил, Конте «Ювентус» и остановит
    • 04:31 04/06/2019     Мохамед Салах
  • «Красный» финал ЛЧ и его исторические грани
    • 14:19 03/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Швейцария — Англия. Прогноз (к. 2.44) и ставки на матч за третье место Лиги наций 9 июня 2019 года. Прогноз на Швейцария — Англия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.44
    Тоже интересно
    Маттейс де Лигт Футбол Ошибки определили результат. Де Йонг реабилитировался и вывел Нидерланды в финалГолландская команда в овертайме дожала сборную Англии Вчера в 12:110
  • 18:55
    • Сборная России обыграла Португалию в Лиге наций
  • 16:44
    • Надаль обыграл Федерера и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 00:53
    • Шевченко: Козырем стало физическое состояние игроков сборной Украины
    Фрагмент матча Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» приблизился к завоеванию Кубка СтэнлиРезультат финального матча плей-офф НХЛ 7 июня Вчера в 08:260
  • Экспресс дня

  • Сборная Дании намерена улучшить турнирное положение
  • 4.87
    •
  • 00:18
    • Дания и Ирландия сыграли вничью в матче отбора на Евро-2020
  • 23:58
    • Сборная Чехии обыграла Болгарию в матче отбора на Евро-2020
  • 23:00
    • Два клуба ФНЛ заинтересованы в Адиеве
    Маттейс де Лигт и Вирджил ван Дейк Футбол Топ-10 лучших дуэтов защитников в международном футболеДесять лучших оборонительных дуэтов выступающих на уровне национальных сборных 06/06/2019 в 20:110
  • 22:45
    • Итудис: «Химки» неплохо справляются без своего лучшего снайпера
  • 22:41
    • Куртинайтис: Игроки ЦСКА бегают в два раза быстрее
  • 22:31
    • «МЮ» предложил новый контракт Мате
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие