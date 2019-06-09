Швейцария — Англия. Прогноз (к. 2.44) и ставки на матч за третье место Лиги наций 9 июня 2019 года

В воскресенье, 9 июня, в утешительном финале Лиги наций сборная Швейцарии сыграет с командой Англии. Матч, который пройдет на «Афонсу Энрикеш» в португальском Гимарайнше, начнется в 16:00 по мск. Прогноз на Швейцария — Англия.

Швейцария

Сборная Швейцарии на групповом этапе Лиги наций Дивизиона А смогла выиграть группу у Исландии и Бельгии, опередив последних только по личным встречам.

Северян «нати» обыграли в двух поединках. Дома разгромили «викингов» со счетом 6:0, а на выезде победили скромней — 2:1. С бельгийцам обменялись викториями (1:2 — на выезде и 5:2 — на своей территории).

После этого они взяли старт в квалификации к Евро-2020, где сначала одолели сборную Грузии на выезде (2:0), а затем расписали домашнюю ничью с Данией — 3:3.

В финальной части Лиги наций на полуфинальной стадии швейцарцы проиграли Португалии (1:3). В поединке, в котором Швейцария даже превосходила хозяев турнира в некоторых компонентах, все решил гений Криштиану Роналду, отметившийся хет-триком.

Англия

«Три льва» на групповом этапе Дивизиона А Лиги наций обошли сборные Испании и Хорватии, опередив испанцев на одно очко, а хорватов — на три.

С балканской командой англичане взяли четыре балла (0:0 — на выезде и 2:1 — дома), с пиренейцами они обменялись гостевыми викториями (1:2 и 3:2).

Все прогнозы на футбол

Старт к отбору чемпионата Европы-2020 сборная Англии провела блестяще, одержав две разгромные победы. В первом туре крупно обыграла дома Чехию (5:0), а затем уничтожила Черногорию (5:1) в гостях.

В 1/2 финала Лиги наций родоначальники футбола играли со сборной Голландии, которой уступили по итогам овертайма (1:3). В основное время команды обменялись голами (1:1), а в экстра-тайме пропустили два безответных мяча.

Последний раз эти команды играли между собой в сентябре прошлого года. И тогда в рамках товарищеской встречи англичане дома минимально обыграли швейцарцев (1:0).

Прогноз на Швейцария — Англия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Англии. На их победу предлагают — 2.15.

На победу Швейцарии дают — 3.50, ничья оценена — в 3.65.

Проход: Англии — 1.60; Швейцарии — 2.44.

Обе команды в своих полуфинальных противостояниях продемонстрировали неплохой футбол и не заслужено не попали в финал турнира.

В утешительном финале мы отдаем предпочтение швейцарцам, которые не играли дополнительное время и провели на один день отдыха больше. 0