Швейцария — Англия. Прогноз (к. 2.44) и ставки на матч за третье место Лиги наций 9 июня 2019 года

Швейцария
Сборная Швейцарии на групповом этапе Лиги наций Дивизиона А смогла выиграть группу у Исландии и Бельгии, опередив последних только по личным встречам.
Северян «нати» обыграли в двух поединках. Дома разгромили «викингов» со счетом 6:0, а на выезде победили скромней — 2:1. С бельгийцам обменялись викториями (1:2 — на выезде и 5:2 — на своей территории).
После этого они взяли старт в квалификации к Евро-2020, где сначала одолели сборную Грузии на выезде (2:0), а затем расписали домашнюю ничью с Данией — 3:3.
В финальной части Лиги наций на полуфинальной стадии швейцарцы проиграли Португалии (1:3). В поединке, в котором Швейцария даже превосходила хозяев турнира в некоторых компонентах, все решил гений Криштиану Роналду, отметившийся хет-триком.
Англия
«Три льва» на групповом этапе Дивизиона А Лиги наций обошли сборные Испании и Хорватии, опередив испанцев на одно очко, а хорватов — на три.
С балканской командой англичане взяли четыре балла (0:0 — на выезде и 2:1 — дома), с пиренейцами они обменялись гостевыми викториями (1:2 и 3:2).
Старт к отбору чемпионата Европы-2020 сборная Англии провела блестяще, одержав две разгромные победы. В первом туре крупно обыграла дома Чехию (5:0), а затем уничтожила Черногорию (5:1) в гостях.
В 1/2 финала Лиги наций родоначальники футбола играли со сборной Голландии, которой уступили по итогам овертайма (1:3). В основное время команды обменялись голами (1:1), а в экстра-тайме пропустили два безответных мяча.
Последний раз эти команды играли между собой в сентябре прошлого года. И тогда в рамках товарищеской встречи англичане дома минимально обыграли швейцарцев (1:0).
Прогноз на Швейцария — Англия
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Англии. На их победу предлагают — 2.15.
На победу Швейцарии дают — 3.50, ничья оценена — в 3.65.
Проход: Англии — 1.60; Швейцарии — 2.44.
Обе команды в своих полуфинальных противостояниях продемонстрировали неплохой футбол и не заслужено не попали в финал турнира.
В утешительном финале мы отдаем предпочтение швейцарцам, которые не играли дополнительное время и провели на один день отдыха больше. 0