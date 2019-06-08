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    Все новости спорта

    Поднимется ли Хорватия в турнирной таблице группы E?

    Хорватия — Уэльс. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч квалификации к Евро-2020 8 июня 2019 года

    Прогнозы на УЕФА Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Хорватии Прогнозы на сборную Уэльса
    Прогноз на Хорватия — Уэльс
    Марио Манджукич
    Группа E, 3 тур квалификационного раунда Евро-2020. В городе Осиек сборная Хорватии сыграет против сборной Уэльса. Команды выйдут на поле стадиона «Градски врт» в 16:00 по мск. Прогноз на Хорватия — Уэльс.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа E 08 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.57
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 6.00
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    Хорватия

    Довольно неплохо выступив на ЧМ-2018 в России, сборная Хорватии слегка сдала в плане игровой формы. Хозяева неудачно отыграли в Лиге наций, поскольку по итогам группового раунда вылетели в Лигу B.

    На отборе к Евро-2020 команда тоже успела один раз проиграть. Было это в конце марта в матче с Венгрией (2:1), хотя перед этим «пламенные» одолели сборную Азербайджана с аналогичным счетом.

    Все прогнозы на Евро-2020

    По итогам двух туров «шашечные» занимают 4 место из 5 возможных. На счету 3 очка, как и у первых трех соперников. Единственное, что отделяет Хорватию от первой строчки — это разница голов. У лидера группы она составляет +1, а у хорватов 0.

    Уэльс

    Сборная Уэльса сумела удержаться в Лиге B, заняв 2 место в своей группе на турнире Лиги наций. После завершения соревнования команда провела товарищескую встречу со сборной Албании и уступила 1:0. Перед стартом отборочного цикла чемпионата Европы гости провели игру против сборной Тринидада и Тобаго, в которой взяли верх над соперником (1:0).

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    На Евро-2020 британцы пока что сыграли только один поединок — против Словакии. В связи с победой 1:0 коллектив занял 2 строчку, однако уже после 3 тура все может сильно измениться.

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    Прогноз

    Хорваты неплохо играют против Уэльса. У коллектива уже 3 победы кряду в очных встречах, при этом хозяева забивали как минимум дважды во всех трех случаях. Три последних поединка в Хорватии между этими командами завершались с тоталом меньше 2.5.

    Коэффициенты в линии указаны следующие: 1.61 на победу Хорватии, 3.90 на ничью и 6.30 на Уэльс.

    Это будет первая встреча данных соперников в рамках чемпионата Европы. И мы полагаем, что именно «шашечные» начнут серию с победы. 0

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    Хорватия — Уэльс. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч квалификации к Евро-2020 8 июня 2019 года. Прогноз на Хорватия — Уэльс. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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