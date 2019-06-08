Хорватия — Уэльс. Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч квалификации к Евро-2020 8 июня 2019 года

Группа E, 3 тур квалификационного раунда Евро-2020. В городе Осиек сборная Хорватии сыграет против сборной Уэльса. Команды выйдут на поле стадиона «Градски врт» в 16:00 по мск. Прогноз на Хорватия — Уэльс.

Хорватия

Довольно неплохо выступив на ЧМ-2018 в России, сборная Хорватии слегка сдала в плане игровой формы. Хозяева неудачно отыграли в Лиге наций, поскольку по итогам группового раунда вылетели в Лигу B.

На отборе к Евро-2020 команда тоже успела один раз проиграть. Было это в конце марта в матче с Венгрией (2:1), хотя перед этим «пламенные» одолели сборную Азербайджана с аналогичным счетом.

Все прогнозы на Евро-2020

По итогам двух туров «шашечные» занимают 4 место из 5 возможных. На счету 3 очка, как и у первых трех соперников. Единственное, что отделяет Хорватию от первой строчки — это разница голов. У лидера группы она составляет +1, а у хорватов 0.

Уэльс

Сборная Уэльса сумела удержаться в Лиге B, заняв 2 место в своей группе на турнире Лиги наций. После завершения соревнования команда провела товарищескую встречу со сборной Албании и уступила 1:0. Перед стартом отборочного цикла чемпионата Европы гости провели игру против сборной Тринидада и Тобаго, в которой взяли верх над соперником (1:0).

На Евро-2020 британцы пока что сыграли только один поединок — против Словакии. В связи с победой 1:0 коллектив занял 2 строчку, однако уже после 3 тура все может сильно измениться.

В 2016 году «драконы» дошли до полуфинальной стадии турнира, где встретились с Португалией. Тогда «красные» проиграли победителю Евро-2016 со счетом 2:0.

Прогноз

Хорваты неплохо играют против Уэльса. У коллектива уже 3 победы кряду в очных встречах, при этом хозяева забивали как минимум дважды во всех трех случаях. Три последних поединка в Хорватии между этими командами завершались с тоталом меньше 2.5.

Коэффициенты в линии указаны следующие: 1.61 на победу Хорватии, 3.90 на ничью и 6.30 на Уэльс.

Это будет первая встреча данных соперников в рамках чемпионата Европы. И мы полагаем, что именно «шашечные» начнут серию с победы. 0