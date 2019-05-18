«Вердер» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч 34 тура чемпионата Германии 18 мая 2019 года

В субботу, 18 мая, «Везерштадион» примет поединок «Вердер» — «РБ Лейпциг». Команды сыграют в рамках 34 тура немецкой Бундеслиги. Начало встречи назначено на 16:30 по Москве. Прогноз на «Вердер» — «РБ Лейпциг».

«Вердер»

«Вердер» в двух очках от зоны еврокубков — 9-я позиция и 50 баллов у команды. В случае победы «Музыкантов» шансы на попадание в Лигу Европы еще есть.

Для этого также нужно поражение конкурента «Вольфсбурга», который занимает седьмую строчку. Отставание от «Волков» составляет два пункта.

Все прогнозы на футбол

«Бремену» немного не везет, поскольку уступил недавно «Баварии» и «Фортуне», а также сыграл вничью с «Дортмундом», тогда как с кубом серия поражений увеличивается до трех встреч. И только в прошлом туре удалось покончить с этим трендом победой над «Хоффехаймом».

«РБ Лейпциг»

«Лейпциг» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, причем сразу в групповом этапе. Гости идут на третьей позиции с 66 очками.

«Боруссия» Менхенгладбах отстает на 10 пунктов, а впереди на семь пунктов их опережает «Боруссия» Дортмунд. Поэтому в целом сезон в Бундеслиге для «Быков» уже завершен.

Последнее поражение в Бундеслиге команда потерпела 19 января. После этого восточногерманская команда не проигрывала — 10 побед и пять ничьих — последняя против «Баварии» (0:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,62, а ничья — в 3,90.

Рекомендуем ставить на то, что «РБ Лейпциг» выиграет, и обе команды забьют за 2,40. 0