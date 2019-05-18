«Вердер» — «РБ Лейпциг». Прогноз (к. 2.40) и ставки на матч 34 тура чемпионата Германии 18 мая 2019 года

«Вердер»
«Вердер» в двух очках от зоны еврокубков — 9-я позиция и 50 баллов у команды. В случае победы «Музыкантов» шансы на попадание в Лигу Европы еще есть.
Для этого также нужно поражение конкурента «Вольфсбурга», который занимает седьмую строчку. Отставание от «Волков» составляет два пункта.
«Бремену» немного не везет, поскольку уступил недавно «Баварии» и «Фортуне», а также сыграл вничью с «Дортмундом», тогда как с кубом серия поражений увеличивается до трех встреч. И только в прошлом туре удалось покончить с этим трендом победой над «Хоффехаймом».
«РБ Лейпциг»
«Лейпциг» гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, причем сразу в групповом этапе. Гости идут на третьей позиции с 66 очками.
«Боруссия» Менхенгладбах отстает на 10 пунктов, а впереди на семь пунктов их опережает «Боруссия» Дортмунд. Поэтому в целом сезон в Бундеслиге для «Быков» уже завершен.
Последнее поражение в Бундеслиге команда потерпела 19 января. После этого восточногерманская команда не проигрывала — 10 побед и пять ничьих — последняя против «Баварии» (0:0).
Прогноз
Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,62, а ничья — в 3,90.
Рекомендуем ставить на то, что «РБ Лейпциг» выиграет, и обе команды забьют за 2,40. 0