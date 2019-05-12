«Бернли» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.28) и ставки на матч 38 тура чемпионата Англии 12 мая 2019 года

12 мая состоится последний 38 тур английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Бернли» и «Арсенал». Стадион «Терф Мур» примет это противостояние. Майк Дин, арбитр встречи, даст свисток в 17:00 по мск. Прогноз на «Бернли» — «Арсенал».

«Бернли»

Команда выдала хороший отрезок в конце сезона. Благодаря этому «Бернли» сумел удержаться в АПЛ. Последняя игра чемпионата не имеет для хозяев никакого значения, но всем известно, как этот клуб любит настраиваться на противостояния с топ-командами Премьер-лиги.

То, что «бордовые» проиграли последние две встречи, не отражает полной картины, однако факт остается фактом. В Ливерпуле «Бернли» уступил «Эвертону» 2:0. Также была неудача в матче с «Ман Сити» (0:1) и ничья с «Челси» со счетом 2:2. А вот до этого хозяева выдали три хороших поединка, обыграв «Вулверхэмптон» 2:0, «Борнмут» 1:3 и «Кардифф» 2:0.

Календарь и таблица АПЛ

Из 10 последних домашних игр клуб выиграл шесть. На «Терф Мур» за указанный период времени подопечные Дайча потерпели только 3 поражения. Три прошлых матча команды, проводившихся в ее родных стенах, завершались с тоталом меньше 2.5.

Не сыграют Дефур, Леннон и Брэйди. Стоит также выделить самых активных игроков в плане голов. Барнс и Вуд являются лучшими бомбардирами — 11 и 10 мячей соответственно на счету этих футболистов.

«Арсенал»

«Арсенал» имеет 67 очков и 5 место. На три пункта впереди «Тоттенхэм». К тому же у «шпор» лучше разница мячей (+28 против +20). Таким образом, даже в случае победы, наверное, 4 место «канонирам» не светит. А вот слететь вниз на 6 строчку гости могут, поскольку «МЮ» отстает всего на один балл.

У «канониров» в АПЛ сейчас полоса неудач. Клуб не может выиграть уже 4 поединка кряду. В прошлый раз была ничья с «Брайтоном» 1:1, а вот до этого команда Эмери проиграла три раза подряд, пропуская не менее трех голов. В списке обидчиков «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» и «Лестер». На выезде «Арсенал» выиграл только 1 из 5 последних противостояний.

«Красно-белые» позволяли сопернику забивать во всех последних 4 матчах. Да и сами «лондонцы» забили только раз в прошлых двух турах.

В лазарете одни и те же футболисты. Речь идет о Рэмзи, Холдинге, Уэлбеке, Суаресе и Беллерине.

Прогноз

Букмекеры подтверждают, что «Арсенал» имеет статус фаворита в этой паре. На его победу дают 2.23, тогда как хозяева получили коэффициент 3.10.

«Арсенал» довольно успешно выступает против «Бернли». Побеждать удавалось в последних 9 играх. Кроме того, на «Терф Мур» «столичные» не пропускают уже 270 минут. На этом стадионе команды играют довольно скромно, забивая в целом не более двух голов. Такая ситуация была в прошлых 6 встречах.

Гости вышли в финал Лиги Европы, поэтому перед этой игрой у них нет никаких незавершенных дел, кроме финала этого турнира. «Канониры» однозначно попытаются завершить сезон в АПЛ на мажорной ноте. Именно поэтому ставим на то, что «Арсенал» не проиграет и тотал будет меньше 3.5. Здесь предлагают коэффициент 2.28. 0