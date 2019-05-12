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    «Атлетико» лишит «Севилью» шансов на Лигу чемпионов

    «Атлетико» — «Севилья». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч чемпионата Испании 12 мая 2019 года

    Примера Футбол Испании Атлетико Севилья
    Прогноз на «Атлетико» — «Севилья»
    «Атлетико» хватить ничьей для оформления серебра
    12 мая на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде встретятся «Атлетико» и «Севилья» в рамках 37-го тура испанской Примеры. Начало встречи — 19:30 по мск. Прогноз на «Атлетико» — «Севилья».

    «Атлетико»

    За два тура до конца чемпионата «Реал» отстает от «Атлетико» на шесть очков. Это значит, что подопечным Диего Симеоне уже почти ничего не грозит в борьбе за второе место.

    В последнее время «Матрасники» не особо блистают, однако в основном своим прагматизмом добывает нужные пункты. Таким образом они одержали четыре победы в пяти последних турах.

    1:0 с «Эйбаром», 2:0 с «Сельтой», 3:2 с «Валенсией», 1:0 с «Вальядолидом» и 0:3 с «Эспаньолом» — это результаты пяти прошлых матчей. Для оформления серебряных медалей команде достаточно и ничьей в грядущей игре.

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    «Севилья»

    «Севилья» с 55 очками за два тура до конца чемпионата Испании находится на шестом месте. Подопечные Хоакина Капарроса уступают четвертому «Хетафе» три балла.

    За последние четыре тура Ла Лиги «Нервионцы» потерпели три поражения, подорвав шансы на попадание в Лигу чемпионов. Исключением стал только домашний поединок против «Райо Вальекано» — 5:0.

    Уступили андалусцы на чужих полях своему прямому конкуренту за Лигу чемпионов — «Хетафе» (0:3), а также «Жироне» (0:1). Между тем, в последнем туре команда разгромно проиграла уже дома — «Леганесу» (0:3).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05, тогда как успех гостей оценивается в 3,60, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0

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    «Атлетико» — «Севилья». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч чемпионата Испании 12 мая 2019 года. Прогноз на «Атлетико» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75
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