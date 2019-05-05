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    «Ростов» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч РПЛ 5 мая 2019 года

    РПЛ Футбол России Краснодар Ростов
    Прогноз на «Ростов» — «Краснодар»
    Виктор Классон
    В воскресенье, 5 мая, «Ростов» на своем поле примет «Краснодар» в рамках 27-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Ростов Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Краснодар».

    «Ростов»

    После зимнего перерыва подопечные Валерия Карпина дома одолели «Краснодар» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Кубка России (2:2 на выезде).

    В чемпионате России «Ростов» упустил выездную победу над «Енисеем» (1:1), разошелся дома миром с тульским «Арсеналом» (0:0) и победил «Рубин» (2:0) на выезде.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В рамках РПЛ ростовчане одолели «Урал» (2:1) дома, а в первом полуфинале Кубка России на выезде ушли от поражения в матче с «Локо» (2:2).

    Затем «Ростов» на выезде проиграл «Уфе» (0:1), но на своем поле неожиданно для всех победил «Спартак» (2:1), забив в концовке.

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    • В последних матчах команда Валерия Карпина на выезде проиграла «Оренбургу» (0:3), на своем поле уступила «Локомотиву» (1:2) и упустила победу над «Анжи» (1:1).

    После 26 туров «Ростов» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 36 очками. Разница мячей 23-21, Алексей Ионов забил 6 голов, еще 5 у Бьорна Сигурдарсона.

    «Краснодар»

    «Быки» в феврале и марте вылетели сначала из Кубка России, а потом и из Лиги Европы, после чего сосредоточились на чемпионате России, где еще сохранили шансы на золото или путевку в ЛЧ.

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    В середине марта они на выезде уступили прямым конкурентам — «Локомотиву» (0:1), поче чего дома разгромили «Анжи» (1:0) и победили «Крылья Советов» (1:0).

    Выезд в гости к «Динамо» завершился ничьей 1:1, а домашний матч с «Зенитом» — поражением со счетом 2:3.

    Календарь и таблица РПЛ

    В последних матчах «Краснодар» на выезде сыграл вничью 1:1 с «Ахматом», и дома победил ЦСКА (2:0).

    После 26 туров «Краснодар» с 46 очками расположился на 3-м месте в таблице РПЛ — до «Зенита» 11 очков, до «Локо» — 3.

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    • Разница мячей 46-22, лучший бомбардир — Виктор Классон с 9 голами, еще по 7 у Ари и Магомед-Шапи Сулейманов.

    В первом круге «Краснодар» сыграл на своем поле 2:2 с «Ростовом». Команды встречались и в четвертьфинале Кубка, где «Краснодар» дома сыграл 2:2, а в «Ростове» уступил 0:1.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 2,30, тогда как на ничью — 3,20, а на успех «Ростова» — 3,45.

    Ростовчане еще ни разу не проиграли «быкам» в этом сезоне, а дома проигрывали им последний раз пять лет назад. Прогнозируем, что команда Карпина не потерпит поражения и в этом матче.

    Матчи команд в Ростове в последнее время выходят не слишком результативными. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,75. 0

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    «Ростов» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч РПЛ 5 мая 2019 года. Прогноз на «Ростов» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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