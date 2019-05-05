«Челси» — «Уотфорд». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч 37 тура чемпионата Англии 5 мая 2019 года

В воскресенье, 5 мая, в игре 37 тура АПЛ на «Стамфорд Бридж» сыграют «Челси» и «Уотфорд». Встреча начнется в 16:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Уотфорд».

«Челси»

«Челси» идет четвертым в турнирной таблице чемпионата Англии с 68 набранными очками. На счету «Синих» 20 побед, восемь ничьих и восемь поражений в 36 сыгранных турах.

В минувшем месяце команда Маурицио Сарри обыграла «Брайтон» (3:0) и «Вест Хэм» (2:0), уступила «Ливерпулю» (0:2), а также разошлась миром с «Бернли» (2:2) и «МЮ» (1:1). Отрыв от пятого «Арсенала» составляет два балла.

Лондонцы всеми силами борются за еврокубки для следующего сезона. Победа в Лиге Европы — это также способ добиться цели, и грудящий матч приходится как раз между полуфинальными встречами с «Айнтрахтом».

«Уотфорд»

За два тура до конца английского первенства «Уотфорд» разместился на 10 месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе после 36 игр 50 очков. От зоны еврокубков команду отделяют четыре балла.

Седьмая строчка обеспечит выход в Лигу Европы, если в финале Кубка Англии выиграет «Манчестер Сити». Именно «Шершни» и будут его соперником в решающем матче турнира, поэтому, с учетом уровня оппонента, им стоит побороться за это место в АПЛ.

Впрочем, побеждать «Челси» в грядущем матче, скорее всего, уже будет поздно. Все дело в том, что занимающий седьмое место «Вулверхэмптон» принимает дома вылетевший «Фулхэм», и в случае победы «Волков» подопечные Хави Грасии потеряют даже теоретические шансы на эту строчку.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, а ничья — в 5,00.

Рекомендуем ставить на то, что Эден Азар забьет, и «Челси» выиграет за 2,20. 0