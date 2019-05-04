«Кардифф» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч 37 тура чемпионата Англии 4 мая 2019 года

В предпоследнем 37 туре английской Премьер-лиги. Матч состоится на «Кардифф Сити Стэдиум. Арбитр Майкл Оливер начнет этот поединок в 19:30 по мск. Прогноз на «Кардифф» — «Кристал Пэлас».

«Кардифф»

Валлийцы в зоне вылета и находятся в шаге от Чемпионшипа. За командой закреплено 18 место за два тура до конца текущего розыгрыша АПЛ.

31 набранный балл дает небольшие шансы на спасение, поскольку «Брайтон» (17 строчка) находится в четырех очках от хозяев данного матча. Совсем недавно «Лазурные птицы» выиграли у своего конкурента со счетом 2:0.

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Перед этим клуб потерпел три поражения кряду от «Бернли», «Ман Сити» и «Челси». А после победы над «Чайками» были поражения от «Ливерпуля» (0:2) и «Фулхэма» (0:1).

«Кристал Пэлас»

Сейчас «Кристал Пэлас» занимает 12 позицию, а на счету команды 43 очка. При этом сзади «Орлов» поджимают «Ньюкасл» и «Борнмут», хотя вылететь клуб не может уже даже теоретически.

В предыдущих шести поединках лондонцы одержали три победы. Неудачно с ними сыграли «Хаддерсфилд» (0:2), «Ньюкасл» (0:1) и «Арсенал» (2:3).

В предыдущем туре подопечные Роя Ходжсона сыграли 0:0 на своем поле против «Эвертона». Поражения в этой серии коллективу нанесли только топ-соперники — «Тоттенхэм» (0:2) и «Манчестер Сити» (1:3).

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,50, тогда как успех гостей оценивается в 2,70, а ничья — в 3,60.

Рекомендуем ставить на то, что «Кристал Пэлас» выиграет, и обе команды забьют за 5,00. 0